Carmen Dan, despre protestatarii violenţi: Pentru 69 am depus…

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri seara ca pentru 69 dintre persoanele identificate ca au provocat violente la mitingul din 10 august au fost depuse probatorii la Parchetul civil, insa niciuna nu a fost audiata inca, desi au fost inaintate plangeri.



"Au fost minute inregistrate 414.217, am vizualizat pana acum 60.000 de minute. Asta facem noi de pe 10 august incoace. Avem dosare penale 11, inculpati 6, suspecti 18, persoane identificate de politie si duse la parchet cu probatoriu 69. Mai sunt inca persoane in atentie pentru a fi identificate in acest moment…