- Ministrul de Interne Carmen Dan a reacționat dupa dezvaluirile recente ale lui Vlad Cosma. Vlad Cosma a aratat o noua inregistrare intr-o „Ediție speciala”, la Antena 3, care arata cum se falsifica probe de procurorii de la DNA Ploiești. Astfel, Vlad Cosma spune ca pentru susținerea unor declarații…

- Deputatul, Andreea Cosma, ii solicita ministrului Carmen Dan, sa dispuna verificari la IPJ Buzau, in urma unor suspiciuni cum ca procurorii de la DNA Ploiesti ar fi trimis martorii din dosare la Buzau pentru efectuarea testului poligraf cu un apart invechit, care permite falsificarea rezultatelor, conform…

- Dupa ce deputatul PSD Andreea Cosma a facut o interpelare la ministrul de Interne, acuzand ca testele poligraf comandate de "unitatea de elita" a DNA ar fi false, ele fiind contrafacute de cei de la IPJ Buzau, fostul deputat Sebastian Ghita pluseaza. Ghita a povestit, intr-o interventie la Romania…

- “Valorile umane, morale si nationale se impletesc in aceasta zi prin sarbatorirea a doua evenimente importante aflate in stransa legatura: Ziua Politiei Romane si Sarbatoarea Bunei Vestiri”, se arata in mesajul postat de Carmen Dan pe contul sau de Facebook.“Ziua Politiei Romane nu este…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus joi, in cadrul comandamentului intrunit in contextul codului portocaliu de ninsori, ca solicita o atentie sporita din partea autoritatilor in zonele aflate sub incidenta avertizarilor meteo, informand ca au fost directionate forte si utilaje suplimentare.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca la nivelul Jandarmeriei se desfasoara verificari in cazul contraventiei date de jandarmi unei persoane cu deficiente de auz care a participat la protestul organizat in ziua Congresului PSD, subliniind ca, din cate stie, "acolo este o eroare de redactare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca prezenta unor echipaje ale Jandarmeriei, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasura un termen intr-un proces in care este implicat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost determinata de faptul ca, in prealabil,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, arata, luni, intr-o postare pe Facebook cu ocazia Zilei pasaportului romanesc, faptul ca masurile administrative si legislative nu vor rezolva anul acesta problemele de sistem, insa au fost facute lucruri bune care vor eficientiza intreg circuitul de emitere si eliberare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a oprit joi, inainte de a ajunge in localitatea Capeni din judetul Covasna, in zona inundata a comunei Augustin, din judetul Brasov, unde s-a intalnit cu reprezentanti ai ISU, ai Serviciului de Gospodarire a Apelor Brasov si ai Administratiei Apelor raului Olt, a…

- Ministrul de Interne a precizat intr-o conferința de presa ca a discutat cu colegii din guvern pentru plata orelor suplimentare ale polițiștilor. Carmen Dan a subliniat ca din cauza deficitului de personal, acordarea de zile libere in schimbul orelor suplimentare este imposibila la nivelul Inspectoratelor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, evidentiind curajul si spiritul de sacrificiu de care cei care lucreaza in structurile de protectie civila dau dovada in fiecare misiune. "Ziua Protectiei Civile este un moment care ma face sa fiu mandra…

- Proiect: Cetatenii care refuza sa le legitimeze vor plati amenzi de trei ori mai mari Ministrul de Interne, Carmen Dan, a prezentat in ședința de Guvern de joi un proiect de lege care inasprește dur pedepsele pentru ultraj și tulburarea ordinii publice și da mana libera organelor insarcinate cu mentinerea…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers, miercuri, la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor de amenintare pe care sustine ca le-ar fi primit pe telefonul mobil, scrie News.ro. Cu o zi in urma, ea a fost primita in audienta de…

- Andreea Cosma a fost sfatuita chiar de Ministrul de Interne sa mearga la IGPR pentru a depunde o plangere pentru amenințari. Cosma a depus plangere miercuri pentru ca a fost terorizata cu telefoane si mesaje de amenintare dupa publicarea inregistrarilor cu procurorii DNA Ploiesti. Deputata a fost sfatuita…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a chemat-o marți in audiența pe deputatul PSD, Andreea Cosma, dupa ce aceasta a facut un apel la ministru și s-a plans ca a primit mesaje de amenințare. Dupa aceasta intrevedere, deputatul PSD, Andreea Cosma, a luat decizia de a depune in cursul zilei de astazi o…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Ea a aratat ca Politia…

- Carmen Dan s-a aflat, alaturi de premierul Dancila, dar si de noul sef al Politiei Romane, chestorul principal Catalin Ionita, la sedinta la care s-a prezentat bilantul activitatii Inspectoratului General al Politiei Romane pe anul trecut. In discursul pe care l-a sustinut la acest eveniment, Carmen…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, ofera un raspuns dupa ce sefa DNA a afirmat ca nu a primit nicio solicitare oficiala de revocare a detasarii politistilor judiciari mentionati in inregistrarile de la DNA Ploiesti."Am vorbit despre o masura justa pe care MAI, eu ca ministru reprezentand angajatorul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA – Serviciul Teritorial Ploiesti, a anuntat, miercuri, MAI. Potrivit unui comunicat al MAI, este vorba ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat luni ca in 2017 au fost emise 3.000 de ordine de protectie, din care 25% au fost incalcate, motiv pentru care e nevoie de schimbarea legislatiei, inclusiv posibilitatea folosirii bratarilor de protectie, similare cu cele de la arestul la domiciliu.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns luni la sediul PSD din Kiseleff, unde are loc sedinta Comitetului Executiv, informeaza realitatea.net. Intrebata despre conflictele din cadrul Guvernului, dar si despre sansa unei impacari cu Mihai Tudose, Carmen Dan le-a dat ...

- Presedintele executiv PSD, Niculae Badalau, spune ca in sedinta de luni a Comitetului Executiv National trebuie sa se decida cine pleaca - premierul Mihai Tudose sau ministrul de Interne, Carmen Dan. "Este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece", a afirmat Badalau, duminica seara, la Antena 3. Presedintele…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, intr-o emisiune la B1 TV, ca intreg scandalul din PSD a pornit de la ministrul de Interne, Carmen Dan. Basescu sustine ca desi ministrul stia ca premierul nu-si dorea schimbarea sefului din Politie, Carmen Dan i-ar fi fortat mana lui Tudose."Sincer…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit cu noi explicații și a precizat ca a cerut demisiile șefilor din Poliție pentru ca nu s-au respectat procedurile. Ministrul de Interne susține ca demisia lui Bogdan Despescu a fost ceruta pentru ca din 2009 și pana in 2018 niște dosare au fost uitate in sertar.…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a anunțat ca va convoca cât mai repede un CEX pentru a lamuri situația din interiorul partidului. Ministrul de Interne, Carmen Dan, și premierul Mihai Tudose sunt în momentul de fața în conflict deschis, un conflict în interiorul cabinetului…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- PSD a generat in aceasta saptamana o noua situatie fara precedent. Primul ministru Mihai Tudose sustine ca ministrul de Interne, Carmen Dan, minte. Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca primul ministru minte. Pe cale de consecinta, s...

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI: Claudiu Manda, Adrian Tutuianu si Gabriel Vlase. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca a fost mintit in ultimul hal de Carmen Dan. „Nu mai am ce discuta cu ministrul de Interne. A spus ca e dispusa sa demisioneze, eu i-am spus ca o accept”, a spus Tudose. „Daca eram dupa ministrul de Interne ii dadeam pe toti afara din minister, sub…

- M. Tudose: Are o saptamana domnul Despescu sa imi prezinte concluziile Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul amâna luarea unei decizii în ceea ce priveste solicitarea facuta de ministrul de interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Române. Mihai Tudose…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a trimis, marți, premierului Mihai Tudose cererea de demitere din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, in urma scandalului iscat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca…

- Testele sunt vechi de peste 40 de ani si se gasesc la o simpla cautare pe Google, cu tot cu evaluarea rezultatelor in functie de raspunsuri, scrie Mediafax. Informatia este confirmata de Dumitru Coarna, presedinte SNPPC, precum si de Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Politistilor…

- „Ai mințit vreodata?/ Prefer sa fiu „lup” și sa-i manânc pe alții, decât sa fiu „miel” mâncat de ceilalți". Sunt doar câteva dintre „problemele” la care polițiștii trebuie sa dea un raspuns, în momentul de fața, în cadrul…

- Marian Godina, indemnat sa intervina pentru șeful de la “Omoruri”, dupa ce in urma cu doar cateva ore, Carmen Dan a cerut schimbarea lui Radu Gavriș, in urma unor declarații facute de acesta. Ministrul de Interne, Carmen Dan, cere schimbarea șefului de la ”Omoruri”, Radu Gavriș, cel care a criticat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca porecla politistului pedofil era "Violatorul", dar cu toate acestea nimeni nu s-a sesizat si nu a reactionat, desi Eugen Stan este principalul suspect al unor cazuri similare petrecute anterior.

- Potrivit unor surse guvernamentale, premierul ar urma sa aiba o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa ce Carmen Dan s-a declarat nemultumita de explicatiile „lacunare” pe care le-a primit in cazul politistului de la Rutiera acuzat de pedofilie. Ministrul de Interne a inaintat și…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce "Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa isi recunoasca un coleg pedofil la televizor" si "DGPI a tacut malc". "Dupa tragedia aviatica…

- In aceasta dimineata, ministrul de Interne a facut declaratii in legatura cu cazul politistului pedofil. Carmen Dan a spus ca nu a vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, facand referire la eventuale demisii.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat sambata ca ministerul va angaja in acest an aproximativ 6.000 de oameni, adaugand ca iși doreste ca in trei-patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. „In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului, aproximativ 6.000…

- "In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului, aproximativ 6.000 de noi angajati. Este o strategie pe care trebuie sa o urmam cu insistenta, pentru ca eu imi doresc in trei-patru ani cel mult sa reusim sa acoperim deficitul urias de 23.000 de oameni pe care il avem. Imi face…