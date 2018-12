Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca o Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codurilor Penale este una necesara și nu reprezinta un lucru rau. Dan mai spune ca decizia unei viitoare Ordonanțe este una politica, potrivit Mediafax. „Așa cum știți, a fost o decizie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca o Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codurilor Penale este una necesara și nu reprezinta un lucru rau. Dan mai spune ca decizia unei viitoare Ordonanțe este una politica.„Așa cum știți, a fost o decizie politica, o decizie care ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se va afla in perioada 8-9 noiembrie in Statele Unite ale Americii, unde va participa la reuniunea ministeriala UE - SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne.

- Cu prilejul ”Zilei Arhivelor Naționale”, a fost lansat miercuri, 31 octombrie a.c., proiectul privind restaurarea sediului central - monument istoric al Arhivelor Naționale, in prezența ministrului afacerilor interne, Carmen Dan. Acesta consta in reabilitarea structurala și arhitecturala, iar valoarea…

- Ministrul Afacerilor Interne a catalogat, miercuri, drept speculații și scenarii mediatice informațiile potrivit carora ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar urma sa fie inlocuit de PSD pentru ca nu a vrut sa dea ordonanța pe amnistie și grațiere, iar interimatul sa fie asigurat de Carmen Dan.Victorie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, joi, ca, pentru referendum, la nivel national sunt organizate 18.662 de sectii de votare, precizand ca bugetul Prefecturii Capitalei a fost majorat cu peste jumatate de milion de lei, la cerere. Ministerul Afacerilor Interne a lansat un clip video…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, considera ca declaratia fostului premier Victor Ponta, ca PSD va fi timp de cel putin 10 ani partidul care a batut Diaspora in Piata Victoriei si a gazat oameni , se inscrie in nota in care acesta „imbraca iesirile publice” din ultima perioada. „Nu am avut timp…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, considera ca declaratia fostului premier Victor Ponta, ca PSD va fi timp de cel putin 10 ani partidul care a batut Diaspora in Piata Victoriei si a gazat oameni, se inscrie in nota in care acesta "imbraca iesirile publice" din ultima perioada. Citește…