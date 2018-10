Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan nu se teme de o eventuala remaniere din echipa premierului Viorica Dancila! Ministrul de Interne spune ca postul pe care il ocupa in cel de-al treilea executiv de la alegerile legislative nu are o miza personala. La Romania TV, Carmen Dan a laudat-o pe Dancila și a vorbit despre relația…

- Vicepresedintele PNL, Laurentiu Leoreanu, a declarat ca e ingrijorat ca premierul Viorica Dancila, "campiona gafelor" se va ocupa de remaniere. Acesta ii propune o lista cu cinci ministri care ar trebui demisi, printre care ministrul de Interne, Carmen Dan, si ministrul Educatiei, Valentin Popa.

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, ca in PSD "trebuie sa se schimbe ceva" din moment ce tot mai multi lideri importanti ai formatiunii spun ca lucrurile nu merg in directia buna. "Am fost peste 20 de ani membru al PSD si sigur ca ma preocupa ce se intampla in acest partid. Atunci cand…

- 'Atat eu cat si colegul, prietenul meu, Mihai Tudose nu am constituit nicio grupare, nu ne-am bagat in vreo grupare. In primul si in primul rand, dreptul la libera exprimare trebuie sa existe, trebuie sa existe si in Romania, trebuie sa existe si in interiorul partidelor', a afirmat Marcel Ciolacu.…

- Controversele si dezbaterile pe tema protestului din 10 august, organizat in Piata Victoriei inca continua. Romania este aruncata in haos si este clar impartita in doua tabere care se acuza reciproc de manipulare, dezinformare si neasumare a responsabilitatii. Poporul, fie el de stanga sau de dreapta…

- Pe vremea cand era premierul Romaniei, Mihai Tudose a cerut demisia miniștrilor Rovana Plumb, Sevil Shhaideh și Razvan Cuc. Zis și facut. Cei trei au plecat din Guvern dupa cererea facuta de premier. Astazi, Rovana Plumb, actual ministru al Fondurilor Europene in Guvernul Dancila, a declarat…

- Informație de ultima ora. O ședința de urgența ar urma sa aiba loc, astazi, la Guvernul Romaniei.Ministrul de Interne, Carmen Dan, și ministrul Apararii, Mihai Fifor, au fost convocați de urgența de premierul Viorica Dancila, conform Romania TV, tema ședinței este focarul de pesta porcina…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat duminica faptul ca pericolul inundațiilor inca nu a trecut, astfel ca zonele cu risccrescut sunt aceleași unde s-au inregistrat inundații și saptamana trecuta.