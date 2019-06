”Iohannis spune ca toata lumea este vinovata, mai puțin dumnealui. Cred și eu... aici sunt de acord cu dansul pentru ca n-ai cum sa fii vinovat daca in cinci ani nu ai facut nimic. Nu faci, nu greșești. Nu ai de ce sa vorbești despre responsabilitați. Iohannis are acces la absolut toate datele și informațiile in așa fel incat sa nu se puna intr-o situație penibila atunci cand acuza pe cineva fara justificare. De o foarte buna bucata de vreme, Klaus Iohannis se afla in campanie electorala”, a zis Carmen Dan la Antena 3 in emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu.

