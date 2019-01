"Iata ca vedem in sfarsit o ancheta finalizata de Parchet si avem si o trimitere in judecata doar a unora dintre cei care au comis violente in 10 august. La momentul respectiv noi am analizat toate informatiile, cele venite atat din datele culese de angajatii ministerului, cat si din analiza mediului online. Exista aceasta evaluare. noi am fost foarte atenti in acea zona, insa eu pot spune ca erau date despre organizarea unor violente si amintiti-va de persoana din Teleorman care a fost retinuta", a declarat Carmen Dan la Romania TV.

Ministrul de Interne a subliniat ca nu cunoaste ce…