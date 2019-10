Fostul ministru de interne, Carmen Dan, a facut o analiza a punctelor care vizeaza Ministerul Afacerilor Interne din programul de guvernare al PNL și a ajuns la concluzia ca majoritatea sunt in curs de implementare și nu aduc o viziune noua. Noului ministru ii recomanda sa se debaraseze de cei „cocoțați cu japca” in poziții. The post Carmen Dan despre amenințarea PNL cu desecretizarea Dosarului „10 august”: Este o tema falsa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .