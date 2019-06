Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a scris vineri, pe Facebook, ca decizia intrarii Romaniei in Schengen este exclusiv politica, se ia cu unanimitate de voturi, iar in acest moment nu exista aceasta unanimitate.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan explica intr-o postare pe rețelele de socializare, inainte de ultima ședința a Consiliului JAI, care sunt impedimentele tehnice pentru care nu poate supune la vot intrarea Romaniei in spațiul Schengen in prezent. ”Un vot pentru extinderea spațiului Schengen prin aderarea…

- Viorica Dancila a afost intrebata, vineri, in judetul Timis, despre summitul de la Sibiu a spus ca si-ar fi dorit sa vorbeasca despre realizarile Romaniei. "Mi-ar fi placut ca la acest summit sa fie o participare cu care sa putem sa aratam unitate, sa vorbim despre realizarile noastre ca presedintie…

- ''Am muncit enorm de mult și aceasta chestiune, Schengen, am pus-o in discuție de nenumarate ori și fiți siguri ca și astazi voi discuta cu liderii europeni despre Schengen. Insa, vedeți, lucrurile nu merg intotdeauna așa cum ne imaginam. Avem politicieni care, din pacate, au aratat Europei ca nu…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a acuzat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, pe președintele Klaus Iohannis ca a evitat sa abordeze subiectul aderarii Romaniei la Schengen. "Iohannis s-a spalat pe maini! Inca o data! Azi am vazut toti cum domnul presedinte s-a spalat pe maini de subiectul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, ca in cadrul summit-ului de la Sibiu, sa ceara aderarea la spațiul Schengen și ridicarea MCV.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca a incercat sa construiasca cu presedintele Romaniei o relatie institutionala „normala”, in beneficiul cetatenilor, dar „interesul personal, interesul electoral” al presedintelui este cel care conteaza.