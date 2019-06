Carmen Dan, ”Denuntul Secolului” la DNA!

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a inregistrat, miercuri, dosarul deschis la sesizarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care cere stabilirea calitații de colaborator al Securitatii pentru fostul președinte Traian Basescu. Acesta a reacționat la vestea pe care aflat-o din presa.Citește…

- Augustin Lazar solicita daune morale de 1 leu si obligarea Ministerului Justitiei de a publica pe site-ul propriu un comunicat in care sa isi ceara scuze public pentru ceea ce scrie in raportul privind activitatea sa manageriala, potrivit unei actiuni depuse, marti, la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia.…

- Secretarul general PSD, Codrin Ștefanescu, alaturi de trezorierul PSD, Mircea Draghici, au ajuns, luni, la sediul central DNA, unde depun un document de protest legat de anchetarea finanțarii PSD și a cheltuielilor PSD. Codrin Ștefanescu a spus ca este decizia PSD ce cheltuieli face, ca nu este treaba…

- ARAD. Inalta Curte de Casatie si Justitie a transat definitiv procesul in care Adelin Vlai, avocat din Arad, a fost judecat pentru trafic de influenta in forma continuata. Dupa ce Curtea de Apel Timisoara l-a condamnat pe Vlai la trei ani de inchisoare cu suspendare, acesta si-a regandit tactica si…

- Un grup de 16 persoane din orașul vasluian Murgeni a reușit sa prejudicieze statul francez de 1,7 milioane de euro prin incasarea, in baza unor documente false, de alocații sociale pentru creșterea copiilor și de ajutoare pentru femeile insarcinate. La solicitarea autoritaților franceze, polițiștii…

- Tribunalul București a suspendat judecarea procesului in care iubita liderului PSD Liviu Dragnea, Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabriela Firea, Lia Olguța Vasilescu și Carmen Dan cer daune de 500.000 de euro jurnaliștilor de la Times New Roman.Citește și: ULTIMA ORA Adina Florea a DESCINS…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, incearca sa obțina un acorrd politic major in Consiliul General al Primariei Capitalei pe mai multe proiecte extrem de importante și in acest sens i-a invitat la discuții pe toți liderii grupurilor politice din Consiliul General. In deschiderea sedintei,…

- Ce se va intampla cu pisica fondatorului Wikileaks, dupa arestarea acestuia. Motanul lui Julian Assange, numit James, a devenit faimos in 2016. Felina a devenit atat de renumita, incat i-a fost creat un cont pe reteaua de socializare Instagram, sub numele „Pisica din Ambasada”, contul generand peste…