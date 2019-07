Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a evaluat activitatea lui Carmen Dan înainte de remaniere și a constatat ca au fost mai multe evenimente, printre care și percepția publica dupa ziua de 10 august, care au condus la remaniere

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, 15 iulie, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca liderii partidului au discutat despre desemnarea a doi vicepremieri si despre evaluari in cazul a sase ministri.In urma discutiilor, s-a stabilit ca in locul lui Carmen Dan, la…

- Premierul Viorica Dancila a inceput evaluarea ministrilor, iar peste doua saptamani va anunta ce schimbari opereaza in Guvern. Pe lista neagra se afla Carmen Dan (Interne), Razvan Cuc (Transporturi) si Petre Daea (Agricultura), toti trei fiind...

- Jurnalista Mara Banica a vorbit, intr-un text postat pe contul sau de socializare, despre indragitul cantareț Mihai Constantinescu, care are probleme de sanatate. "Nu m am uitat la nicio știre despre starea sanatații lui Mihai. Nu am citit niciun articol de cand Mihai este in spital. Intreb vești despre…

- Premierul Viorica Dancila a inceput evaluarea ministrilor, iar peste doua saptamani va anunta ce schimbari opereaza in Guvern. Pe lista neagra se afla Carmen Dan (Interne), Razvan Cuc (Transporturi) si Petre Daea (Agricultura), toti trei fiind apropiati de Liviu Dragnea. Dancila ar vrea sa-l schimbe…

- Premierul Viorica Dancila ar vrea sa o inlature din Guvern pe Carmen Dan, unul dintre ministrii impusi personal de Liviu Dragnea, fara legatura cu decizia partidului. In cei doi ani si jumatate de mandat, Carmen Dan a pus Ministerul de Interne in situatii stanjenitoare de mai mule ori.

- Premierul Viorica Dancila a spus, miercuri, ca PSD isi ”deschide larg portile” si sunt bineveniti toti cei care doresc sa revina in partid. ”Eu imi doresc toti oamenii de buna credinta si, chiar daca au plecat din varii motive, sufletul lor a ramas alaturi de social-democrati”, a declarat Dancila

- Premierul Viorica Dancila are la aceasta ora o intalnire cu Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, la Guvern. Tot acolo este prezent și Mircea Geoana.Citește și: Sindicaliștii din Poliție ii CER DEMISIA lui Carmen Dan: 'Fațarnica, ai permis sa ne ranjeasca infractorii in fața'