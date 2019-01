Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene va actiona pentru o Europa prospera, sigura, unita si mai aproape de cetateni, dar care sa fie si un actor important la nivel global, a declarat miercuri mi...

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene va actiona pentru o Europa prospera, sigura, unita si mai aproape de cetateni, dar care sa fie si un actor important la nivel global, a declarat miercuri ministrul de interne, Carmen Dan, in cadrul prezentarii prioritatilor in domeniul afacerilor…

- Romania preia Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene intr-un moment important pentru Europa, marcat de provocari multiple, dar suntem realisti si ambitiosi in abordarea noastra, a declarat luni ministrul Eugen Teodorovici, in

- '2018 a fost un an important pentru natiunea romana, am sarbatorit impreuna Centenarul Marii Uniri, prilej pentru a ne reconfirma atasamentul fata de valorile si traditiile care ne fac unici in lume si la care ne raportam pentru viitor. Privim cu incredere spre noul an si cu multumirea ca masurile…

- MAI anunța ca, in contextul preluarii presedintiei Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019, va coordona componenta de afaceri interne a Consiliului JAI. Institutia precizeaza ca printre prioritati se numara migrația, gestionarea frontierelor externe și consolidarea securitații interne a Uniunii Europene."Programul…

- Romania pregatita pentru presedintia CUE România este pregatita si pe zona digitala pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene, afirma secretarul de stat în Ministerul Comunicatiilor si al Societatii Informationale, Maria Manuela Catrina. Responsabilii de la Bruxelles au încredere…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan a declarat, marti, pentru „Adevarul“, ca noua echipa guvernamentala a Vioricai Dancila poate fi considerata un „risc major pentru presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene“, in conditiile in care ministrii PSD nu au experienta necesara in negocieri europene, mai…