Carmen Dan: Cred ca sunt indicii ca a fost o incercare de lovitura de stat in 10 august. Procurorii trebuie sa stabileasca

Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul Ministerului Public pentru Carmen Dan, despre declasificarea documentelor in dosarul violențelor din 10 august, a fost publicat marți, 25 septembrie, pe pagina de Facebook a instituției. Este o reactie la declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan, care a spus ca procurorii au acces neingradit…

- Procurorii militari de la Parchetul General informeaza au inregistrat, pana in prezent, 651 de plangeri depuse de protestatari impotriva jandarmilor, fiind derulate in continuare cercetari pentru a identifica persoanele implicate in incidentele violente de la protestul din 10 august. "In urma…

- Jandarmii au prezentat luni armele si munitia folosite in timpul interventiei din Piata Victoriei, la protestul diasporei din 10 august. Un subofiter a aratat in poligonul Jandarmeriei cum functioneaza armamentul si a insistat ca gazele sunt neletale, inofensive si se trag la unghi de 60 de grade.…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, le-a transmis celor care au inhalat gaze lacrimogene de la jandarmi in Piata Victorie, la protestul de pe 10 august, ca exista o lege care reglementeaza folosirea acestui arsenal al fortelor de ordine, in timp ce aruncatul cu pietre in oamenii legii este ilegal.…

- Parchetul General informeaza, miercuri seara, ca numarul plangerilor inregistrate privind abuzurile jandarmilor la protestul diasporei, din 10 august, a ajuns la 206. De asemenea, au avut loc, pana in prezent, 81 de audieri in acest caz. "In urma activitatilor desfasurate in cursul zilei de…

- Procurorul Ionel Corbu, ce instrumenteaza dosarul privind actiunea jandarmilor la protest, a declarat ca Prefectura nu a transmis ordinul de interventie la miting, precizand ca doar Jandarmeria Bucuresti poate sa-l transmita desi, potrivit magistratului, si institutia ar fi trebuit sa aiba o copie.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca pana in acest moment nu a primit nicio candidatura pentru ocuparea postului de sef al DNA, insa este convins ca luni, ultima zi de inscrieri, vor veni procurori care sa-si depuna dosarul. In caz contrar, procedura se reia.…

- Augustin Lazar a declarat miercuri, la sediul CSM, intrebat daca ia in calcul sa o delege pe Laura Codruta Kovesi pe alta functie decat cea de procuror DIICOT ca este posibil sa existe discutii privind o activitate ce ar aduce un plus in Ministerul Public. "Procurorii care isi incheie activitatea…