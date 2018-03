Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan precizeaza, sambata, pe Facebook, ca a fost informata de conducerea Casei de Pensii a MAI ca pensiile vor fi primite inainte de Paste. Astfel, cei care au conturi bancare vor primi pensia pe 5 aprilie, iar ceilaltii vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana.

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni ca a primit un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul sustine ca solicitarea i-a fost refuzata de Directia Nationala Anticoruptie si sustine ca se gandeste chiar la…

- Ioan Duia, protestatarul surdo-mut amendat, apare in imaginile surprinse pe 10 martie, in ziua Congresului Extraordinar al PSD. Barbatul de 55 de ani protesteaza pasnic, in cadrul unei actiuni aprobate de primarie, pe strada din fata Salii Palatului si tine o pancarta. In spațiul public au…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul anunta ca a trimis si o a doua solicitare, identica."Moi am revenit cu o alta adresa catre DNA si…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, arata, luni, intr-o postare pe Facebook cu ocazia Zilei pasaportului romanesc, faptul ca masurile administrative si legislative nu vor rezolva anul acesta problemele de sistem, insa au fost facute lucruri bune care vor eficientiza intreg circuitul de emitere si eliberare…

- Guvernul va adopta in sedinta de guvern de joi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica. Premierul Viorica Dancila a spus ca aceasta va usura viata contribuabililor si va eficientiza munca Fiscului. "Inca inainte de preluarea mandatului am promis ca declaratia 600 dispare. Am cerut o…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a facut noi precizari referitoare la masuri pentru plata orelor suplimentare pentru polițiști și “menținerea unui echilibru intre salarizarea jandarmilor și cea a polițiștilor”, dupa discutii cu reprezentanti ai Guvernului si ai Parlamentului. Intr-o declaratie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, referitor la propunerea ministrului Justitiei de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA, ca raportul intocmit de Tudorel Toader este "foarte bine funadamentat", mentionand ca "legea e aplicabila pentru toti". …

- Cod portocaliu de vant puternic in Bucuresti si 12 judete Foto: meteoromania.ro. Bucurestiul si 12 judete din sudul tarii sunt sub cod portocaliu de vânt puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta, în urmatoarele aproape 24 de ore, însa meteorologii nu exclud prelungirea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”, la solicitarea PNL.Dezbaterile din Camera Deputatilor…

- Sarbatorile au asupra noastra un impact emoțional. Devenim mai calmi, mai blanzi, iertatori, mai buni. Așa se intampla in luna martie, și chiar și in februarie, cand aceste doua luni par sa fie complice, in numele iubirii. Așadar, devenim mai dragastoși nu numai de Paște sau de Craciun, iar asta li…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal, conform Agerpres. „Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a criticat generalizarea situatiilor negative din Politia Romana, afirmand ca nu este corect ca greselile pe care le fac unii politisti sa afecteze intreaga institutie. Dan s-a declarat convinsa ca „in numar covarsitor” politistii sunt foarte bine pregatiti…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca a facut parte din comisiile care s-au ocupat de contractele incheiate intre Tel Drum si Consiliul Judetean Teleorman, deoarece a fost consilier juridic la CJ Teleorman peste 10 ani. "Am facut o astfel de verificare, dar dumneavoastra…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ieri, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal, potrivit Agerpres. „Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni, despre acuzatiile aduse DNA de catre deputatul Vlad Cosma, ca este responsabilitatea mai multor institutii sa ia decizii si sa indrepte lucrurile, pentru ca "asa ceva nu e nici normal, nici acceptabil".„Nu cred ca exista cineva, cel…

- MAI face angajari. Carmen Dan: Anul acesta vor mai veni in sistem inca 7.000 de oameni Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. "Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte bine ca la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. ‘Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. "Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte bine ca la nivelul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca, in anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adauga o crestere, in medie, de 3 - 4% la salariul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila a informat-o marti dimineata ca renunta la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar ca masura punctuala s-a asigurat deplasarea acesteia la Palatul Victoria cu un echipaj de la Jandarmerie, dar a precizat…

- "Dupa o “indelungata” cooperare cu SPP-ul , care nu a durat decat 24 ore, Viorica Vasilica Dancila a decis sa renunte la protectia legal asigurata de aceasta institutie . Evident, Vasilica a fost doar executantul unei dispozitii a lui Daddy, dispozitie argumentata cu barfe de partid. Acest…

- Gestul unui copil de 11 ani, din Targu-Jiu, care recent a gasit un portofel in zona CAM și și-a anunțat dirigintele, nu a lasat-o indiferenta nici pe Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne. Aceasta a transmis pe Facebook și un mesaj pentru elevul Școlii Sfantul Nicolae, care a primit o diploma…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma ca dupa decesul istoricului Neagu Djuvara Romania a ramas fara unul dintre cele mai puternice repere de verticalitate, o personalitate marcanta a culturii si istoriei noastre recente."Am ramas astazi fara unul dintre cele mai puternice repere…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma ca dupa decesul istoricului Neagu Djuvara Romania a ramas fara unul dintre cele mai puternice repere de verticalitate, o personalitate marcanta a culturii si istoriei noastre recente. "Am ramas astazi fara unul dintre cele mai puternice…

- Pensiile speciale ale pensionarilor din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, adica din taxele si impozitele platite obligatoriu de toti contribuabilii din Romania. Pensia speciala medie bruta din MAI a fost in 2017 de 3.924 de lei, reiese din datele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a participat, vineri, la instalarea in functie a noului sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, precum si a adjunctului acestuia, Florin Dragnea. ''Am prezentat noul inspector al Politiei Romane, Catalin Ionita, si inspectorul general adjunct,…

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a declarat, marti seara, referindu-se la o eventuala demitere a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, ca aceasta situatie va fi analizata cu foarte mare atentie miercuri si va fi luata o decizie. Intrebat dupa o vizita la MAI daca a discutat cu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, raspunzand astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in CEx trebuie sa se discute inlaturarea lui Tudose. „Eu inca sper ca Mihai…

- 'Bravo, Carmen Dan, sah mat! Ca membru vechi, al partidului meu, PSD, solicit intrunirea de urgenta a CEX -ului, pentru a hotari , daca, dupa iesirea necontrolata si nestatutara a premierului Tudose, mai sustinem echipa Tudose -Ciolacu la guvernare, si daca dupa iesirile repetate in mass-media, contrare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat joi seara "dovada" acceptului semnat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane, in situatia in care premierul ar fi decis sa accepte propunerea de eliberare din functie a chestorului Despescu (seful Politiei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu-si va da demisia de la conducerea institutiei, ea declarand in schimb ca a avut acceptul initial al lui Catalin Ionita de a prelua sefia Politiei Romane, desi ulterior acesta a facut raport prin care refuza numirea.

- Scandalul politistului pedofil a facut-o pe Carmen Dan sa iasa, marti, la rampa cu o declaratie socanta: „Am aflat cu stupefactie ca in majoritatea unitatilor din Politia Romana se folosesc teste psihologice fara licenta”.

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis joi seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca „a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru”, recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional.

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie, iar liderul PSD Liviu Dragnea este cel care trebuie sa ii ceara acest lucru. Intr-o postare pe Facebook, Ponta afirma si ca premierul Mihai Tudose trebuie sa numeasca un nou sef la Politia Romana.

- Marian Godina il critica dur pe unul dintre consilierii ministrului de Interne, Carmen Dan. Asta dupa ce Vali Riciu a postat pe Facebook un text cu titlul “Noi, avem treaba!” in care infiera faptele politistului violator si se plangea ca el, prsonal, este atacat fara motiv. Un lider de sindicat l-a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca ar fi vrut sa afle mecanismele prin care un politist cu probleme comportamentele poate ramane in continuare in plan operativ, in conditiile in care colegii lui ii spuneau "violatorul", iar sefii nu au avut nicio reactie. "Nu…

- Carmen Dan a intrat din nou în vizorul politistului Marian Godina, care o ataca printr-o postare pe Facebook, pentru greselile gramaticale pe care le face. În plus celebrul polițist scriitor sare în apararea

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca a aflat "cu stupefactie" ca in majoritatea unitatilor din Politie se folosesc teste psihologice fara licenta si a cerut demisia tuturor celor responsabili in cazul politistului care a agresat doi minori. "Am aflat cu stupefactie…

- Formația Zdob Și Zdub a susținut un recital la inalțime, in timpul zborului la bordul unei aeronave, care efectua cursa Chișinau-București. „Impreuna cu ei și cu pasagerii noștri am dat start sarbatorilor și nu e vorba doar de Sarbatorile de Iarna, ci de ziua noastra, Aniversarea a 25 de ani de cand…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie, ce calificative profesionale a primit acesta în…

- Protestele din fața sediului PSD Sibiu au fost reluate dupa sarbatorile de iarna. Organizatorii transmit același mesaj guvernanților: retragerea modificarilor legilor justiției. Protestele din fața sediului PSD Sibiu au fost reluate dupa ce organizatorii au anunțat suspendarea acțiunilor pentru perioada…

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- Presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, afirma ca la Colectiv ”politicul a ucis”, iar ”politicul si justitia protejeaza vinovatii si continua sa ucida”. El afirma ca, la 26 de luni de la tragedie, nimeni nu a identificat problemele si nu a luat masurile care ar putea duce la evitarea…