- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, in debutul sedintei de Guvern, ca a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei pentru a solutiona "blocajul" pe care l-a creat presedintele Klaus Iohannis prin neluarea deciziei de numire a ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii.

- Presedintele este asteptat sa ia o decizie in privinta revocarii celor doi ministri, ai Dezvoltarii si Transporturilor. Guvernul a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala cu privire la un posibil conflict interinstituțional, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat-o ca inca mai analizeaza…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca a trimis la Cotroceni demisiile ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii, precizand totodata ca a cerut informatii la Ministerul Justitiei si la Secretariatul General al Guvernului pentru a se respecta normele legale. Dancila a mentionat, dupa intalnirea…

- „Calea de urmat pornind de la faptul ca doi miniștri au fost refuzați pentru a fi numiți in Guvern. Mi-am exprimat punctul de vedere la precedenta prezența aici, l-am exprimat și in scris. Avand in convingerea in justețea acestor argumente, mi-am menținut punctul de vedere și azi. Pana luni voi redacta…

- "Este normal ca vrem schimbarea, daca am semnat revocarea ( lui Paul Stanescu n.red.), e un fapt incheiat s-a dat vot in CEx, sa privim spre viitor. Am discutat de demisie cu Paul Stanescu, am solicitat, nu a vrut sa-si dea demisia. Eu l-am sunat pe domnul presedinte, i-am zis ca trimit noile propuneri…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a comentat refuzul președintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe Olguța Vasilescu și Ilan Laufer in funcțiile de miniștri ai Transporturilor, respectiv al Dezvoltarii, și refuzul numirii șefului DNA, totul intr-o conferința de presa ținuta dupa ieșirea de la CEx al…

- Dupa ce au analizat sesizarea primita de la Cotroceni, mai exact cererea formulata de catre presedintele Iohannis dupa ce Viorica Dancila il desemnase pe vicepremierul Stanescu la conducerea Executivului pe perioada concediului acesteia, magistratii Curtii Constitutionale au luat o decizie. Mai exact,…