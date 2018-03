Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a transmis o scrisoare deschisa ministrului de Interne, Carmen Dan, in care i-a solicitat sa iși ceara scuze publice dupa ce Jandarmeria a amendat un cetațean surdo-mut care ar fi scandat lozinci anti-PSD cu ocazia congresului partidului și i-a cerut sa gaseasca o soluție…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca la nivelul Jandarmeriei se desfasoara verificari in cazul contraventiei date de jandarmi unei persoane cu deficiente de auz care a participat la protestul organizat in ziua Congresului PSD, subliniind ca, din cate stie, "acolo este o eroare de redactare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat ca a fost vorba despre o eroare de redactare in ceea ce privește amenda data barbatului surdo-mut sancționat pentru scandare de lozinci. Ministrul Carmen Dan a precizat ca a fost vorba despre o eroare de redactare in cazul amenzii pe care a primit-o un barbat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, referitor la bucuresteanul surdo-mut, în al carui proces verbal jandarmul a notat, la descriererea faptei, ca barbatul a scandat lozinci anti-PSD, ca se fac verificari, însa este vorba despre o eroare

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, referitor la bucuresteanul surdo-mut, in al carui proces verbal jandarmul a notat, la descriererea faptei, ca barbatul a scandat lozinci anti-PSD, ca se fac verificari, insa este vorba despre o eroare de redactare.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca la nivelul Jandarmeriei se desfasoara verificari in cazul contraventiei date de jandarmi unei persoane cu deficiente de auz care a participat la protestul organizat in ziua Congresului PSD, subliniind ca, din cate stie, "acolo este o eroare de redactare…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat miercuri ca folosirea Jandarmeriei pentru a-l apara pe Liviu Dragnea in procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie este inacceptabila si ii cere explicatii ministrului de Interne, Carmen Dan

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a scris miercuri, pe Facebook , ca Jandarmeria este folosita pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de ziaristi in procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar acest lucru este inacceptabil. De asemenea, acesta ii cere explicatii ministrului de Interne,…

- Jandarmaria Romana a reacționat, marți, la acuzațiile ca a amendat un barbat din Capitala pentru ca „a participat și a scandat” lozinci anti-PSD la Congresul Extraordinar al partidului, din data de 10 martie 2018, și a transmis ca Ioan Duia a fost amendat pentru participare la o contramanifestație.…

- Printre protestatarii amendati la Congresul PSD din 10 martie se numara si un bucurestean surdo-mut, in al carui proces verbal jandarmul a notat, la descriererea faptei, ca barbatul a scandat lozinci anti-PSD, potrivit paginii de Facebook Coruptia Ucide. Amenda data acestuia a fost de 2.000 lei.

- Jandarmeria a impartit amenzi dupa Congresul PSD din 10 martie. Mai multe persoane au fost amendate pentru ca au indraznit sa vorbeasca impotriva social-democraților. Printre ele, și un cetatean surdo-mut… Majoritatea amenzilor au fost de 500 de lei și date pentru „participare la contramanifestatie…

- Ploaie de amenzi dupa congresul PSD. Amenzile, în genere în cuantum de 500 de lei, au fost date în principal pentru "participare la contramanifestatie si scandari de lozinci împotriva persoanelor care-si

- Jandarmeria a impartit amenzi dupa Congresul PSD din 10 martie. Mai multe persoane au fost amendate pentru ca au indraznit sa vorbeasca impotriva social-democraților. Printre ele, și un cetatean surdo-mut...Majoritatea amenzilor au fost de 500 de lei și date pentru "participare la contramanifestatie…

- Presedintele PSD Dambovita, fostul ministru al Apararii Adrian Tutuianu, va candida la Congresul PSD din 10 martie pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Sud – Muntenia, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse din PSD. Pentru aceasta functie au fost vehiculati Ciprian Pandea,…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, considera ca structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și-au imbunatațit activitatea, lucru demonstrat și de modul in care polițiștii și jandarmii au acționat la protestele din strada impotriva actualului Guvern. Alexandru Baișanu a luat cuvantul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan , se va afla luni in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile politice cu tema „Ministerul Afacerilor Interne – intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”. Solicitarea a fost facuta pe 13 februarie de catre grupului…

- Pe 13 februarie, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis ca ministrul Afacerilor Interne sa fie invitat in data de 26 februarie in plen, la ''Ora Guvernului'', la solicitarea Grupului parlamentar al PNL. Anterior, liberalii au decis, la sedinta Biroului Executiv al partidului, sa…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor de amenintare pe care le-ar primi pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan,…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor de amenintare pe care le-ar primi pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan,…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers, miercuri, la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor de amenintare pe care sustine ca le-ar fi primit pe telefonul mobil, scrie News.ro. Cu o zi in urma, ea a fost primita in audienta de…

- Scandalul din jurul procesului familiei Cosma continua. Deputatul PSD Andreea Cosma a cerut ajutorul ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa ce ar fi primit mesaje de amenințare prin intermediul telefonului mobil.

- Coordonatorul Comisiei de Aparare a PNL, Ovidiu Raetchi, a afirmat, intr-un comunicat de presa, ca este „penibil” ca ministrul de Interne, Carmen Dan, sa mai ceara „diagnoze” asupra situatiei din Politia Romana, la un an de la preluarea functiei. Acesta a mai spus ca „orice diagnoza decenta” asupra…

- Deputatul PNL Ovidiu Retchi a transmis vineri ca, la un an de cand este ministru de Interne, Carmen Dan "tot nu cunoaste starea de fapt din sistem", iar deifictul de peste 24.000 de cadre de politie s-a vazut in anul 2017, cand cazurile de ultraj asupra agentilor si cetatenilor s-au intensificat.…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi considera ca orice diagnoza asupra bilantului efectuat de ministrul de Interne, Carmen Dan, ar conduce la ideea ca demisia din functie a acesteia reprezinta "singura solutie", precizand ca numirea unui profesionist la conducerea MAI "ar fi solutia optima". "Orice diagnoza…

- Reacție dura a Asociației Parinților Copiilor cu Autism la noua gafa a premierului Dancila. Șefa executivului a folosit termenul de „autist”pentru a-i taxa pe cei care iși „parasc” țara in Parlamentul European. Asociația considera ca folosirea acestui termen in sens negativ, intr-o disputa politica, „este…

- Reacție dura a Asociației Parinților Copiilor cu Autism la noua gafa a premierului Dancila. Șefa executivului a folosit termenul de &"autist&"pentru a-i taxa pe cei care își &"pârasc&" țara

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut joi ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i-a fost asigurata protectie de catre Jandarmerie, a fost una „excepționala”. „Avem o legislație clara, se stipuleaza clar cine asigura paza și protecția…

- 'In privinta solicitarii grupului parlamentar PNL privind 'Ora Guvernului', doamna ministru Carmen Dan va fi invitata in plen luni, 26 februarie', a precizat secretarul Camerei Georgian Pop. Liberalii au decis, luni, la sedinta Biroului Executiv al partidului, sa solicite prezenta ministrului de…

- Liberalii o invita pe ministrul de Interne, Carmen Dan, la dezbaterea "Ora ministrului" din Parlament, a declarat, luni, deputatul PNL Ovidiu Raetchi. "In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei ministru Carmen Dan la 'Ora ministrului'. Avem o problematica larga in relatia cu Ministerul…

- Liberalii o cheama pe ministrul de Interne, Carmen Dan, la dezbaterea „Ora ministrului" din Parlament, intrucat ministerul pe care il conduce „este unul dintre cel mai prost manageriate ministere din guvernarea PSD”, a declarat, luni, deputatul PNL Ovidiu Raetchi.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i s-a asigurat protectie de catre Jandarmerie, este una absolut particulara, masura in cazul sau fiind una punctuala.

- Fiecare propunere facuta pentru noul Executiv a fost discutata in cadrul sedintei de vineri a Comitetului Executiv National al PSD, a declarat ministrul Carmen Dan, care a fost validata pentru un nou mandat la Interne. ''In partid si CExN se cunosc intentiile in ceea ce priveste…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul în care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul in care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua."Inca nu s-a finalizat raportul, dupa fiecare misiune facem o analiza a modului…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul in care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua. "Inca nu s-a finalizat raportul, dupa fiecare misiune facem o analiza a…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu cere intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu, pe fondul conflictului dintre șeful Guvernului și ministrul de Interne,…

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- Premierul Tudose a acuzat-o miercuri seara, in cadrul unei emisiuni, pe Carmen Dan ca l-a mințit cand i-a transmis ca Ionița a acceptat propunerea de a-l inlocui pe Bogdan Despescu in fruntea Poliției Romane. In aceasta seara, șefa de la Interne a prezentat un document prin care chestorul Alexandru…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul ”nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEX al PSD sa ceara demisia premierului.

- "Colegii meu au cerut premierului sa raspunda daca exista acest document la dosarul care a fost inaintat privind numirea chestorului Ionița. Au trecut 11 ore și jumatate și Mihai Tudose nu a raspuns. Nu a furnizat acest document. Este inșelaciune ce s-a intamplat. Este mințirea opiniei publice. Este…

- Razboiul din PSD e departe de a se incheia. Se pare ca oamenii anti Dragnea rup randurile. Omul numarul doi din PSD, Niculae Badalau il critica la scena deschisa pe Mihai Tudose. In direct pe B1 TV, Niculae Badalau a transmis ca ministrul de Interne, Carmen Dan, nu trebuie sa-si dea demisia din Guvern."Carmen…

- Liderii UDMR ii dau o replica dura premierului Mihai Tudose. Motivul? Acesta i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc”. Mai exact, Porcsalmi Balint, președinte executiv al UDMR, este cel care ii raspunde prim-ministru, in timp ce Kelemen Hunor distribuie mesajul…

- In decembrie, Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, critica, la Adevarul Live, intentia parlamentarilor PSD de a scote imaginile video din categoria probelor. „O astfel de masura ne-ar intoarce in anii 90“, spunea Gavris. Declaratia sa a starnit atunci o reactie dura din partea…

- Fostul premier, Victor Ponta, susține ca scandalul momentului in care este implicata și Carmen Dan, ministrul de Interne, este mult mai complicat decat pare. Conform lui Ponta, Dan ar vrea sa demisioneze, dar nu poate face acest lucru fara acordul lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.

- Fostul premier, Victor Ponta, susține ca scandalul momentului in care este implicata și Carmen Dan, ministrul de Interne, este mult mai complicat decat pare. Conform lui Ponta, Dan ar vrea sa demisioneze, dar nu poate face acest lucru fara acordul lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- Spargerea reședinței ambasadorului din Pakistan, obiectiv cu grad ridicat de risc pazit de jandarmi, ar trebui sa-i arate ministrului de Interne, Carmen Dan, faptul ca Jandarmeria trebuie sa-si perfectioneze atributiile, nu sa primeasca sarcini „bizare”, a spus pe Facebook deputatul PNL, Ovidiu Raețchi,…

- Spargerea reședinței ambasadorului din Pakistan, obiectiv cu grad ridicat de risc pazit de jandarmi, ar trebui sa-i arate ministrului de Interne, Carmen Dan, faptul ca Jandarmeria trebuie sa-si perfectioneze atributiile, nu sa primeasca sarcini „bizare”, a spus pe Facebook deputatul PNL, Ovidiu Raețchi,…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi, vicepresedinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, sustine ca spargerea resedintei ambasadorului din Pakistan, obiectiv cu grad ridicat de risc pazit de jandarmi, ar trebui sa-i arate ministrului de Interne Carmen Dan faptul ca Jandarmeria…

- Deputat PNL, dupa jefuirea reședinței ambasadorului din Pakistan:” Domnule Dragnea, doamna Dan, hai sa-i ajutam pe jandarmi sa faca bine lucrurile!”, a scris sambatat liberalul Ovidiu Raețchi, pe pagina de Facebook. El mai arata ca ministrul de Interne trebuie sa ințeleaga ca Jandarmeria e in situația…