- Deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, a transmis, vineri, o scrisoare deschisa ministrului de Interne, Carmen Dan, in care i-a cerut sa isi ceara scuze public dupa ce Jandarmeria a amendat un cetatean surdo-mut pretinzand ca ar fi scandat lozinci anti-PSD cu ocazia congresului partidului. „Au trecut deja cateva…

- "Din cate stiu, acolo este o eroare de redactare a procesului verbal. Asa cum a anuntat inspectorul general al Jandarmeriei Romane, a dispus niste verificari. Sunt convinsa ca aceste verificari se vor face foarte repede si despre rezultatul acestor verificari va vom informa", a declarat Carmen Dan.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca la nivelul Jandarmeriei se desfasoara verificari in cazul contraventiei date de jandarmi unei persoane cu deficiente de auz care a participat la protestul organizat in ziua Congresului PSD, subliniind ca, din cate stie, "acolo este o eroare de redactare…

- Ioan Duia, protestatarul surdo-mut amendat, apare in imaginile surprinse pe 10 martie, in ziua Congresului Extraordinar al PSD. Barbatul de 55 de ani protesteaza pasnic, in cadrul unei actiuni aprobate de primarie, pe strada din fata Salii Palatului si tine o pancarta. In spațiul public au…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat ca a fost vorba despre o eroare de redactare in ceea ce privește amenda data barbatului surdo-mut sancționat pentru scandare de lozinci. Ministrul Carmen Dan a precizat ca a fost vorba despre o eroare de redactare in cazul amenzii pe care a primit-o un barbat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, referitor la bucuresteanul surdo-mut, in al carui proces verbal jandarmul a notat, la descriererea faptei, ca barbatul a scandat lozinci anti-PSD, ca se fac verificari, insa este vorba despre o eroare de redactare.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a scris miercuri, pe Facebook , ca Jandarmeria este folosita pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de ziaristi in procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar acest lucru este inacceptabil. De asemenea, acesta ii cere explicatii ministrului de Interne,…

- Jandarmeria nu a explicat insa de ce in procesul verbal intocmit pe numele barbatului sunt mentionate si scandarile, avand in vedere ca acesta este surdo-mut. Jandarmeria Romana scrie ca "persoana la care se face referire a participat, alaturi de mai multe persoane, in data de 10 martie a.c. la o contramanifestatie…

- Un barbat, surdo-mut, a fost amendat de jandarmii bucureșteni pentru ca, in urma cu zece zile, a participat la o contramanifestație neautorizata organizata impotriva PSD și ar fi…strigat lozinci. Reprezentanții Jandarmerie admit ca explicația din procesul verbal legata de scandarile pe care omul nu…

- Un barbat surdo-mut a fost amendat cu 2.000 de lei pentru ca a scandat lozinci anti-PSD, la Congresul Extraordinar al partidului, care a avut loc pe 10 martie. Trei dintre cei 250 de protestatari din fata Salii Palatului, unde se desfașura Congresul extraordinar al…

- Jandarmeria a impartit amenzi dupa Congresul PSD din 10 martie. Mai multe persoane au fost amendate pentru ca au indraznit sa vorbeasca impotriva social-democraților. Printre ele, și un cetatean surdo-mut… Majoritatea amenzilor au fost de 500 de lei și date pentru „participare la contramanifestatie…

- Jandarmeria a impartit amenzi dupa Congresul PSD din 10 martie. Mai multe persoane au fost amendate pentru ca au indraznit sa vorbeasca impotriva social-democraților. Printre ele, și un cetatean surdo-mut...Majoritatea amenzilor au fost de 500 de lei și date pentru "participare la contramanifestatie…

- Fostul premier Victor Ponta a povestit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, despre intalnirea de la Cornu, dupa ce Liviu Dragnea a spus in urma cu cateva zile ca Ponta ar fi format guvernul impreuna cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adaugat…

- Social-democrații se reunesc, azi, în congres extraordinar, în cadrul caruia vor fi aleși președintele executiv, vicepreședinții și secretarul general, Liviu Dragnea fiind cel care a propus, în februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”.…

- Ioan Rus, fost vicepremier in guvernul Nastase și fost ministru al Transporturilor in guvernul Ponta, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Rus susține ca PSD nu are nevoie de convocarea Congresului extraordinar, deoarece Liviu Dragnea folosește forul suprem doar pentru reglari de conturi și imparțiri…

- Liberalii o invita pe ministrul de Interne, Carmen Dan, la dezbaterea "Ora ministrului" din Parlament, a declarat, luni, deputatul PNL Ovidiu Raetchi. "In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei ministru Carmen Dan la 'Ora ministrului'. Avem o problematica larga in relatia cu Ministerul…

- Fostul președinte, Train Basescu ii critica pe Liviu Dragnea și pe Mihai Tudose ca, in aceasta perioada favorabila la nivel european, ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”. In același timp, insa, Basescu atrage atenția ca dreptate ii aparține primului ministru pentru ca așa funcționeaza Guvernul și așa…

- Carmen Dan este dispusa sa demisioneze, daca partidul o va cere in Cex-ul PSD din 15 ianuarie . Declarația vine chiar de la ministrul de Interne și a fost facuta inainte de ședința. „Daca partidul imi va cere, voi face asta”, a spus Carmen Dan, intrebata de jurnalisti daca va demisiona din functia…

- Fata de ceilalti colegi ai sai, care s-au grabit sa intre pe usa sediului PSD fara sa faca declaratii, printre ei Viorica Dancila, Felix Stroe sau Paul Stanescu, ministrul de Interne a ales sa spuna cateva cuvinte, inainte de a ajunge in cladirea din Kiseleff. “Guvernul este unul politic, asteptam decizia…

- Bogatia tarii - calculata dupa activele nete ale cetatenilor ca parte din venitul disponibil - a ramas la fel ca acum cinci ani, chiar daca economia Romaniei a avut cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, arata o analiza publicata duminica de Bloomberg.Citeste si: Critici DURE pentru…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Scandalul din interiorul PSD ajunge la punctul culminant, dupa ce mai multi lideri ai partidului au cerut convocarea Comitetului Executiv. In spatele usilor inchise se vorbeste tot mai mult despre o demisie/demitere a premierului, daca acesta nu va face un pas inapoi in meciul cu Liviu Dragnea si Carmen…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. Dragnea a raspuns și la intrebarea jurnaliștilor daca actualul premier Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia,…

- Oganizația PSD Vaslui solicita întnirea de urgența a Comitetului Executiv. Luni sau marți este data propusa pentru aceasta ședința. Organizația s-a întrunit vineri în prezența lui Liviu Dragnea. Ședința a fost convocata pentru soluționarea tensiunilor acumulate în interiorul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la Vaslui, intrebat despre oportunitatea organizarii unui Congres Extraordinar al partidului, ca acesta nu se impune „nicidecum”. Tototdata, Dragnea a afirmat ca criza din PSD este „mult mai puțin decat se vede”. Legat de existența unor tabere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede". Totodata, Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar…

- Premierul Mihai Tudose a lansat un atac dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, confirmand toate dezvaluirile din ultima saptamana ale „Evenimentului zilei”. Mai exact, Tudose a anunțat ca iși va inainta demisia daca PSD și ALDE nu vor accepta restructurarea din temelii…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI: Claudiu Manda, Adrian Tutuianu si Gabriel Vlase. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat…

- Guvernul e unul politic, iar miniștrii sunt nominalizați și validați in forurile statutare ale partidelor din coaliție și tot acolo se aproba retragerea lor din guvern, a subliniat Carmen Dan in incheierea explicațiilor oferite joi seara, intr-o declarație de presa.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.”Lucrurile au evoluat firesc,…

- Premierul Tudose nu cunoaste ce este egalitatea de sanse si a umilit-o pe ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri pentru Agerpres liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila. Dancila este unul dintre liderii PSD cei mai loiali lui Liviu Dragnea, fiind si ea originara din Teleorman.

- M. Tudose: Are o saptamana domnul Despescu sa imi prezinte concluziile Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul amâna luarea unei decizii în ceea ce priveste solicitarea facuta de ministrul de interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Române. Mihai Tudose…

- Victor Ponta spune ca guvernul Romaniei are de rezolvat cinci probleme acute care nu mai suporta amanare. Potrivit fostului premier, pentru dezamorsarea celor “cinci bombe cu ceas” este nevoie de un guvern competente și stabil iar orice zi pierduta ii va costa mult pe romani. Victor Ponta, intr-o postare…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce ”Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa iti recunoasca un coleg pedofil la televizor” si ”DGPI a tacut malc”. ”Dupa tragedia…