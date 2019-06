Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca, pana acum, premierul Dancila nu i-a cerut sa plece din fruntea ministerului, Dan precizand ca are cu ea o relatie "corecta, deschisa". "Este foarte posibil sa existe, (persoane care sa-si doreasca ca ea sa fie inlocuita…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a vorbit, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre votul de la alegerile europarlamentare. Ministrul a aratat ca au fost peste 9.200 de semnalari de vot multiplu, unul dintre acestea verificate de polițiști…

- Desfasurarea alegerilor: se va afisa pe site-ul MAI Ministrul de interne, Carmen Dan, a anuntat ca a decis sa publice pe site-ul institutiei informarea pe care a pus-o la dispozitia premierului Viorica Dancila în legatura cu desfasurarea în tara a alegerilor europene din 26 mai. Ea a…

- In judetul Alba, 403 polițiști, 275 de jandarmi și 202 lucratori ISU vor asigura paza și protecția celor 440 de secții de votare. Vor fi prezenti pentru prevenirea aparitiei unor incidente de natura sa perturbe procesul de votare. De asemenea, duminica, 26 mai, peste 170 de politisti vor asigura masuri…

- Pentru cei peste 530.000 de alegatori inscrisi in listele electorale permanente, au fost tiparite trei tipuri de buletine de vot, unul pentru Parlamentul European si doua pentru referendumul national, cate unul corespunzator fiecarei intrebari. “In total au fost tiparite aproximativ 1.750.000 de buletine…

- Ministrul Carmen Dan a spus, joi, la ședința comisiei tehnice pentru organizarea alegerilor, ca vor fi organizate aproape 19.000 de secții de votare și ca, pentru a fi asigurata corectitudinea, va fi utilizat Sistemul de monitorizare a prezenței și de prevenire a votului multiplu. „Conform legii, pentru…

- In ziua alegerilor europarlamentare și a referendumului național este interzisa comercializarea si consumul bauturilor alcoolice pana la o distanta de 500 de metri de sectiile de votare. Avand in vedere dispozițiile legale cu privire la organizarea alegerilor europarlamentare și a referendumului național,…

- Peste 270 de membri ai sectiilor de votare au murit in Indonezia din cauza oboselii si a bolilor survenite orelor lungi in care au fost nevoiti sa numere milioane de voturi, informeaza The Guardian.