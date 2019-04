"Chiar nu as vrea sa lungim acest subiect, zicerile domnului Ionița. Cred ca am comentat destul. Domnul Ionita este un domn care și-a dorit sa fie personaj. A prins culoar si a ținut morțis sa se penibilizeze si domnul Tudose. E plina politica romaneasca de domnisori frustrati care asa stiu sa se lupte barbateste cu femeile. Am sa-i raspund pe intelesul dansului: Badaran, oportunist, securist, nu neaparat in ordinea asta. Alegeti dvs. ordinea", a spus Carmen Dan.

