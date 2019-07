Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Moga a declarat ca ”nu m-am intalnit cu doamna Carmen Dan din cauza ca are o problema de sanatate. Am ajuns in jur de 15:30 aici ieri, dumneaei era deja la doctor, imi pare rau ca n-am putut sa-i dau buchetul de flori, eu ii mulțumesc foarte mult pentru activitatea depusa aici și vreau sa…

- "10 august a fost un eveniment nefericit. Acolo, lucrurile au fost combinate. Eu cer ca niciun cetatean, niciun roman sa nu mai fie batut de un jandarm atat timp cat respecta legea, dar nici un jandarm sa nu mai fie batut de niciun cetatean care incalca legea. Exista democratie si libertate de exprimare,…

- Noul ministru al Internelor, Nicolae Moga, anunța ca predecesoarea sa, Carmen Dan, are probleme de sanatate."Nu m-am intalnit cu Carmen Dan. Știu ca are probeme de sanatate. Ieri nu m-am intalnit cu ea sa ii dau un buchet de flori. Nu e o joaca pentru o doamna senator acest minister. O sa…

- Ceea ce “Național” dezvaluia inca din 1 iulie, referitor la inlocuirea lui Carmen Dan cu senatorul constanțean Nicolae Moga, s-a confirmat dupa ședința conducerii PSD, de la Parlament. Social-democrații vor, așadar, ca Moga sa preia scaunul pe care Carmen Dan l-a parasit deja prin demisie, decizia acesteia…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala, Premierul Viorica Dancila a declarat ca, in perspectiva remanierii, a analizat activitatea a opt ministere. Carmen Dan a anuntat luni ca si-a dat demisia. In locul sau va fi instalat senatorul Nicolae Moga,…

- Polițiștii și procurorii din Teleorman fac ancheta dupa ce fiul ministrului de Interne, Carmen Dan, ar fi fost batut intr-o discoteca din Butești, o localitate aflata la 15 kilometri de Videle. Conflictul pare ca a pornit din cauza muzicii, potrivit...