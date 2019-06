Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, face apel la evitarea evenimentelor neplacute la cimitirul din Valea Uzului, in contextul manifestarilor de cinstire a eroilor neamului."Un apel la comuniune și ințelegere! In contextul Sarbatorii Inalțarii Domnului, consacrata și ca Zi a Eroilor,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat luni, referitor la cazul politistului din Timis impuscat mortal, ca aspecte care tin de aceasta misiune sunt si vor fi verificate prin Inspectoratul General al Poliției Romane, iar in cazul in care aceasta nu a fost bine organizata sau nu a corespuns…

- UDMR anunta suspendarea protocolului de colaborare cu coalitia PSD-ALDE pana la solutionarea situatiei cimitirului din Valea Uzului. UDMR nu va sustine, incepand de joi, nicio initiativa sau masura a Guvernului, iar pana la solutionarea situatiei cimitirului din Valea Uzului, protocolul de colaborare…

- Ministrul afacerilor interne Carmen Dan a avut, sambata, o intalnire cu femeile social – democrate, in comuna Cumpana, județul Constanța, condusa de 19 ani de o femeie-primar. “M-am incarcat cu energie pozitiva astazi la Cumpana și am plecat dupa o vizita care a durat mai bine de 3 ore cu sentimentul…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a precizat, joi seara, ca nu are un razboi personal cu nimeni, cu atat mai puțin cu o instituție aflata in subordinea ministerului pe care il conduce. “Nu am un razboi personal cu absolut nicio persoana, nici nu mai vorbesc ca nu am un razboi personal cu nicio…

- Ministrul de interne Carmen Dan s-a intalnit, marți, la sediul ministerului, cu veteranii de razboi ai tsructurilor de ordine publica. Ministrul le-a mulțumit veteranilor și le-a transmis un mesaj de respect, dar a ținut sa faca o referire discreta la scandalul din aceste zile provocat de șeful DGA,…

- Ministrul de interne Carmen Dan transmite, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care se arata revoltata de gestul unui judecator care a umilit, in sala de judecata, o femeie, victima a violenței domestice, doar pentru a indraznit sa zambeasca. Vreau sa trag astazi un semnal de alarma pentru toți cei…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a postat, vineri, o fotografie de la Penitenciarul Aiud, acolo unde actualul procuror general Augustin Lazar a fost presedinte al Comisiei de liberari, alaturand pozei mesajul “Calvarul Aiudului”. “Calvarul Aiudului ! – La Penitenciarul De Maxima Securitate 162”,…