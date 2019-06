Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a lansat, joi, printr-o postare pe contul sau de Facebook, un apel la comuniune și ințelegere, avand in vedere faptul ca și la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului – acolo unde au existat recent violențe cu tenta extremista – vor avea loc ceremonii,…

- Prefectul județului Bacau, Maricica Luminița Coșa, a cerut Consiliului Local din Darmanești sa revoce hotararea prin care Cimitirul Internațional al Eroilor din Valea Uzului a fost trecut in domeniul public al localitații. In caz contrar, prefectul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Eroii, Aurel Anghel Eroii n-au mai apucat sa planga S-au inchinat cu mana stanga In dreapta isi tineau dragostea de tara Au apucat doar sa se-nchine si sa moara. Azi trupul lor ascuns pe sub pamant Este-n istorie Cuvant De rugaciune si iubire pentru tara Ei au stiut doar sa se-nchine si sa moara. Cu…

- Recenta decizie a Consiliului Local Sanmartin și a primarului Gergely Andras, de a inchide, pentru o perioada de 30 de zile, Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului, in care sunt inmormantați soldați romani, maghiari și de alte... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Invelirea cu saci de plastic a mai multor cruci Cimitirul International al Eroilor – Valea Uzului din orasul Darmanesti a fost filmata, iar imaginile au inceput sa circule pe retelele de socializare. Incidentul este subiectul unei anchete a autoritatilor.

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a reacționat dupa incidentul semnalat joi la cimitirul eroilor din Valea Uzului, cand persoane necunoscute au acoperit cu saci negri de plastic toate cele 52 de cruci ale eroilor romani si monumentul aflat in cimitir. „Crucile eroilor romani din Valea Uzului, care…

- Primaria Orașului Darmanești din județul Bacau a decis sa amane inaugurarea „Solei” Eroilor romani cazuți in cele doua Razboaie Mondiale și inhumați in Cimitirul Internațional al Eroilor – Valea Uzului pentru o data neprecizata. Cimitirul Internațional al Eroilor – Valea Uzului a fost profanat in 1994…