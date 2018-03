Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primii pensiile inainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii. Dan afirma ca exista probleme cu livrarea cupoanelor de pensie catre pensionarii MAI, avand in…

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Pasti, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ministrul Finanțelor a…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, referitor la sesizarea depusa de deputatul Andreea Cosma legata de posibile falsificari ale rezultatelor testului poligraf de catre IPJ Buzau, ca luni va dispune verificari, pentru a afla cine si cum a interpretat testul.

- Inspectoratul Județean de Poliție Buzau este implicat intr-un nou scandal, de aceasta data unul de amploare naționala. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca luni va dispune verificari la IPJ Buzau in urma sesizarii depuse de deputatul Andreea Cosma legata de posibile falsificari ale rezultatelor…

- “Valorile umane, morale si nationale se impletesc in aceasta zi prin sarbatorirea a doua evenimente importante aflate in stransa legatura: Ziua Politiei Romane si Sarbatoarea Bunei Vestiri”, se arata in mesajul postat de Carmen Dan pe contul sau de Facebook.“Ziua Politiei Romane nu este…

- In cadrul videoconferintei ce a avut loc astazi, ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut declaratii despre masurile luate pentru a proteja cetatenii de conditiile meteo periculoase. La ultimul episod de iarna, care a vizat intreaga zona a Balcanilor, au fost probleme si in Bulgaria si implicit au…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca prezenta unor echipaje ale Jandarmeriei, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasura un termen intr-un proces in care este implicat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost determinata de faptul ca, in prealabil,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a oprit joi, inainte de a ajunge in localitatea Capeni din judetul Covasna, in zona inundata a comunei Augustin, din judetul Brasov, unde s-a intalnit cu reprezentanti ai ISU, ai Serviciului de Gospodarire a Apelor Brasov si ai Administratiei Apelor raului Olt, a…

- Ministrul de Interne a precizat intr-o conferința de presa ca a discutat cu colegii din guvern pentru plata orelor suplimentare ale polițiștilor. Carmen Dan a subliniat ca din cauza deficitului de personal, acordarea de zile libere in schimbul orelor suplimentare este imposibila la nivelul Inspectoratelor…

- Ministrul de Interne a anuntat ca orele suplimentare efectuaze de cadrele MAI ar putea fi platite, daca nu pot fi recomensate cu libere. Decizia vine pe fondul nemultumirii tot mai mari a sindicatelor din politie.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, evidentiind curajul si spiritul de sacrificiu de care cei care lucreaza in structurile de protectie civila dau dovada in fiecare misiune, conform Agerpres.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in anul 2017 salariile politistilor au crescut cu 10%, precizand ca anul trecut au iesit din sistem 8.213 de angajati.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a explicat ca exista probleme in 12 localitați, din șapte județe, in mod special in sudul țarii. Cele mai afectate județe sunt Dolj, Giurgiu, Bacau sau Teleorman.”Nu am convocat acest comandament de la prima ora, pentru ca am vrut sa lasam fiecare autoritate…

- Proiect: Cetatenii care refuza sa le legitimeze vor plati amenzi de trei ori mai mari Ministrul de Interne, Carmen Dan, a prezentat in ședința de Guvern de joi un proiect de lege care inasprește dur pedepsele pentru ultraj și tulburarea ordinii publice și da mana libera organelor insarcinate cu mentinerea…

- Andreea Cosma a fost sfatuita chiar de Ministrul de Interne sa mearga la IGPR pentru a depunde o plangere pentru amenințari. Cosma a depus plangere miercuri pentru ca a fost terorizata cu telefoane si mesaje de amenintare dupa publicarea inregistrarilor cu procurorii DNA Ploiesti. Deputata a fost sfatuita…

- Politia Romana o contrazice pe Carmen Dan. Ministrul de Interne a declarat ca nu exista sectii de politie care sa se inchida la ora 16.00, comunicatul Politiei confirma ca exista probleme in asigurarea permanentei si anunta ca este in cautarea unor solutii. Digi24 a prezentat in urma cu doua zile un…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Ea a aratat ca Politia…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara ca identificarea politistului Eugen Stan, acuzat de fapte de pedofilie, a fost realizata de colegii lui de la Brigada Rutiera si ca fotografia distribuita acestora in timpul cautarilor suspectului a fost de o calitate "foarte proasta".…

- Carmen Dan s-a aflat, alaturi de premierul Dancila, dar si de noul sef al Politiei Romane, chestorul principal Catalin Ionita, la sedinta la care s-a prezentat bilantul activitatii Inspectoratului General al Politiei Romane pe anul trecut. In discursul pe care l-a sustinut la acest eveniment, Carmen…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, vine cu noi precizari in scandalul salariilor politistilor. Ministrul a reamintit, la prezentarea bilantului Politiei Romane, ca cei 8000 de politisti au ramas fata sporul de 40%, intrucat nu mai exista baza legala pentru acordarea acestuia. Cu toate acestea, cateva…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reamintit, vineri dimineața, la prezentarea bilantului Politiei Romane pe anul 2017, ca cei 8000 de politisti au ramas fara sporul de 40%, intrucat nu mai exista baza legala pentru acordarea acestuia. Cu toate acestea, cateva zeci de mii de politisti vor avea, de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, despre salariile din cadrul institutiei pe care o conduce. Aproximativ 8000 de politisti vor ramane fara unele sporuri. „Toata lumea a așteptat raportul postat pe site-ul Guvernului, eu va propun sa procedam la fel. Astazi, va fi…

- Directia Nationala Anticoruptie a primit, joi, o solicitare din partea ministrului de Interne, Carmen Dan, prin care se cere initierea demersurilor pentru revocarea din functie a celor doi politisti detasati la DNA Ploiesti.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca a trimis solicitarea de revocare a celor doi politisti detasati, ca urmare a inregistrarilor aparute in presa. „Acea adresa a fost scrisa, datata cu data de 13 februarie si a fost expediata cu Posta Militara. Ca nu a primit-o doamna…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, joi, despre despre salariile polițiștilor și recunoaște ca sunt 8.000 de polițiști ale caror venituri sunt scazute. Ministrul spune ca se intampla asta dupa eliminarea unui spor de 40%.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial...

- Aseara, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, la Romania TV, despre salariile politistilor, prilej cu care a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 08:00 16:00.Carmen Dan a mai declarat ca mesajul conform caruia politistii…

- Carmen Dan a spus ca Politia Romana are la dispozitie maximum doua saptamani ca sa prezinte solutii pentru programul de lucru al politistilor, sustinand ca informatiile aparute in spatiul public conform carora politistii ar urma sa lucreze doar in intervalul 8.00 - 16.00 sunt false. "In Ministerul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, intervine in scandalul momentului. Scaderile salariale din domeniul public dupa revolutia fiscala au declansat un scandal imens. Sindicatele si cetatenii sunt revoltati de schimbarea legislatiei si spun ca salariile acestora au scazut.Citește și: RUSINOS!…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat luni ca in 2017 au fost emise 3.000 de ordine de protectie, din care 25% au fost incalcate, motiv pentru care e nevoie de schimbarea legislatiei, inclusiv posibilitatea folosirii bratarilor de protectie, similare cu cele de la arestul la domiciliu.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, intrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru „aceasta plecare a guvernului”.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns luni la sediul PSD din Kiseleff, unde are loc sedinta Comitetului Executiv, informeaza realitatea.net. Intrebata despre conflictele din cadrul Guvernului, dar si despre sansa unei impacari cu Mihai Tudose, Carmen Dan le-a dat ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit cu noi explicații și a precizat ca a cerut demisiile șefilor din Poliție pentru ca nu s-au respectat procedurile. Ministrul de Interne susține ca demisia lui Bogdan Despescu a fost ceruta pentru ca din 2009 și pana in 2018 niște dosare au fost uitate in sertar.…

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca a fost mintit in ultimul hal de Carmen Dan. „Nu mai am ce discuta cu ministrul de Interne. A spus ca e dispusa sa demisioneze, eu i-am spus ca o accept”, a spus Tudose. „Daca eram dupa ministrul de Interne ii dadeam pe toti afara din minister, sub…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost chemata in acesta dimineața la Parchetul General pentru a fi audiata in dosarul in care a facut plangere susținand ca a gasit in casa in care locuia un microfon.

- M. Tudose: Are o saptamana domnul Despescu sa imi prezinte concluziile Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul amâna luarea unei decizii în ceea ce priveste solicitarea facuta de ministrul de interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Române. Mihai Tudose…

- Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maxima sau cel puțin asta arata ultimele ieșiri publice ale celor doi. In timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe banda rulanta, Mihai Tudose i-a laudat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a trimis, marți, premierului Mihai Tudose cererea de demitere din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, in urma scandalului iscat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca…

- Marian Godina, indemnat sa intervina pentru șeful de la “Omoruri”, dupa ce in urma cu doar cateva ore, Carmen Dan a cerut schimbarea lui Radu Gavriș, in urma unor declarații facute de acesta. Ministrul de Interne, Carmen Dan, cere schimbarea șefului de la ”Omoruri”, Radu Gavriș, cel care a criticat…

- Potrivit unor surse guvernamentale, premierul ar urma sa aiba o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa ce Carmen Dan s-a declarat nemultumita de explicatiile „lacunare” pe care le-a primit in cazul politistului de la Rutiera acuzat de pedofilie. Ministrul de Interne a inaintat și…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce "Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa isi recunoasca un coleg pedofil la televizor" si "DGPI a tacut malc". "Dupa tragedia aviatica…

- Dupa scandalul din interiorul PSD, acum bubuie un nou scandal, de data aceasta in interiorul Guvernului. Surse politice ne-au precizat ca premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze.…

- Carmen Dan a declarat, sambata seara, la un post TV, ca au inceput sa se vireze banii in urma recalcularilor pensiilor militare. De asemenea, ministrul de Interne a facut și anunțul referitor la pensionarile anticipate. "Suntem in 9 septembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari…