Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost prezentata evaluarea activitatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la care au participat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a anuntat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, luni, la bilantul IGSU, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, precizand insa ca lipsa de personal nu va fi solutionalta nici anul acesta si probabil nici anul viitor. "Bugetul de anul trecut a fost cel mai mare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. ‘Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. "Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte bine ca la nivelul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat, duminica seara, ca peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie. Potrivit sursei citate, numarul deceselor generate de agresiunile intrafamiliale a scazut de la 191 in 2016, la 84, anul trecut. „Ca femeie si ca…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut precizari, miercuri, in conferinta de pesa, despre salariile personalului MAI. Potrivit ministrului, salariile politistilor nu vor scadea, iar veniturile sunt ajustabile. Despre sporul de 40% acordat politistilor care asigurau permanenta, ministrul a precizat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri, referitor la veniturile politistilor, ca sporul de 40% nu a fost taiat, acordarea acestuia fiind temporara, pana la 31 decembrie 2017. "Acest spor nu a fost taiat. El a fost acordat ca masura fiscal-bugetara temporara pana la 31 decembrie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Politia Romana va prezenta in maximum doua saptamani solutii cu privire la programul de lucru al politistilor, pentru a nu mai fi nevoie sa fie chemati oameni de acasa si sa asigure totusi continuitatea.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut, astazi, 5 februarie, prima intalnire de lucru cu noul Inspector General al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), general Dan-Paul Iamandi. „Astazi am avut prima intalnire de lucru cu domnul general Dan-Paul Iamandi, noul Inspector…

- Cel de-al treilea Guvernul al coaliției PSD-ALDE, care va fi condus de Viorica Vasilica Dancila, va avea mai mulți vicepremieri, foști miniștri din vechile Cabinete întorcându-se la Guvernare. Printre aceștia se regasesc, Viorel Ștefan, Ana Birchall, Eugen Teodorovici și alții, scrie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat noua conducere a Poliției Romane. Chestorul Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie, a preluat șefia IGPR și va fi secondat de comisarul șef Florin Dragnea. Carmen Dan a precizat ca iși dorește un raport care sa conțina date concrete…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns, vineri, la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) unde participa la o sedinta de instalare a noului inspector sef, Catalin Ionita.

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a declarat, marti seara, referindu-se la o eventuala demitere a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, ca aceasta situatie va fi analizata cu foarte mare atentie miercuri si va fi luata o decizie. Intrebat dupa o vizita la MAI daca a discutat cu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, nu si-a prezentat demisia din functie si a precizat joi seara, intr-o declaratie de presa, ca ministrii pot fi retrasi doar de forurile statutare ale […]

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va sustine o declaratie de presa, joi, 11 ianuarie, la ora 21,00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, informeaza Directia Informare si Relatii Publice a MAI. AGERPRES

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia. Seful Executivului, Mihai Tudose, urmeaza sa decida dupa aceasta…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria. Surse guvernamentale au declarat marti, pentru AGERPRES, ca premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri…

- Seful Executivului va decide daca semneaza demiterea lui Bogdan Despescu, asa cum a cerut Carmen Dan, abia dupa o intalnire cu acesta, transmite Mediafax.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane,…

- Premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Conform surselor citate, intalnirea lui Tudose cu Despescu ar urma sa aiba loc…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Cauza, explicatiile lacunare privind mentinerea in sistem a politistului suspectat de pedofilie.

- "Nu ma pricep in munca de politie. Poate e prea tarziu, poate e prea repede. Nu stiu sa va spun. (...) Nu cred ca la orice greseala dintr-un minister trebuie sa isi dea demisia ministrul, pentru ca nu el a facut toate procedurile care sunt, probabil, de ani de zile. Sunt reguli, sunt lucruri care…

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata, la TVR1, ca Ministerul Afacerilor Interne va avea, in 2018, aproximativ 6.000 de angajaai noi, adaugand ca se dorește ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni, ...

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata ca in Ministerul Afacerilor Interne vor fi in acest an aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. "In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului,…

- Ea a adaugat ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. [citeste si] 'In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului, aproximativ 6.000 de noi angajati. Este o strategie pe care trebuie sa o urmam cu insistenta, pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, i-a vizitat vineri pe politistii de la Brigada Rutiera Bucuresti si pe cei de la Sectia 7, dar si pe lucratorii Detasamentului de Pompieri "Mihai Voda". "Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic…

- Potrivit unor surse apropiate anchetei, pe eticheta dispozitivului este trecut anul de fabricatie 2009, iar pretul este evaluat la aproximativ 300 de euro, datele de pana acum aratand ca ar fi fost montat de catre o persoana fizica, si nu in baza unui mandat de siguranta nationala. In urma…

- Carmen Dan, Ministrul Afacerilor Interne, a adus vestea care-i va bucura pe multi dinamovisti: în "Stefan cel Mare" se va construi un nou stadaion, de 25.000 de locuri, modern si fara pista.

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a spus, marti, referitor la cazul fetei care a fost agresata la statia de metrou Costin Georgian de o femeie care, ulterior, a omorat o fata dupa ce a impins-o in fata trenului intr-o alta statie, ca procedurile au fost respectate de politisti, insa este…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sustine, referindu-se la perioada de timp intre sesizarea la 112 a incidentului de la statia de metrou Costin Georgian, unde o tanara a supravietuit tentativei de omor, dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori, si momentul in care aceasta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca o ancheta interna este in desfasurare in urma incidentelor de la metrou, dintre care unul s-a soldat cu moartea unei tinere insarcinate, adaugand ca a solicitat sa ii fie prezentata situatia...

- Starea politistului ranit in timpul unei misiuni la Radauti este favorabila si s-a modificat. Acesta vorbeste, este constient si respira singur. "Pacientul este constient si vorbeste, comunica cu medicii si asistentele medicale. Nu vorbeste cu probleme, vorbeste bine. Este logic si coerent.…

- Premierul Mihai Tudose a ajuns sambata dupa-amiaza la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ingrijorat de violențele asupra polițiștilor. Vizita sa vine dupa ce un polițist sucevean a fost atacat cu o maceta, in județul Suceava, iar in Iași a avut loc un alt incident, intr-un interval de cateva zile.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti, la Iasi, ca a fost demarata o ancheta pentru a se afla de ce politistul care a fost ranit la Radauti a participat la o misiune fara sa aiba casa de protectie. "Am fost si l-am vazut pe colegul nostru. E intr-o stare critica, dar stabilizat.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma ca Regele Mihai reprezinta un exemplu de rabdare si dragoste fata de tara, dar si un simbol al continuitatii si al sacrificiului pentru semeni. "Avem cu totii datoria morala de a ne pleca respectuos fruntea in cinstea celui care a scris pagini…

- Deputatul USR Bogdan Ionel Rodeanu a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca felul în care a procedat ministrul de Interne, Carmen Dan, la descoperirea dispozitivului de interceptare dovedeste „amatorism sau intentie”, afirmând ca ancheta a fost compromisa pentru ca nu s-a pastrat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri seara, ca a descoperit in locuinta sa un dispozitiv de inregistrare si ca a sesizat in acest caz politia. Carmen Dan a precizat ca a gasit dispozitivul de inregistrare audio in momentul in care a vrut sa-si puna telefonul la incarcat in…

- Ministrul Afacerilor Interne a declarat, miercuri seara, la o televiziune naționala, ca a gasit in locuința sa personala un dispozitiv de inregistrare. Carmen Dan a precizat ca nu a solicitat, la preluarea funcției, nici locuința de la stat, nici protecție din partea SPP. Parchetul General a deschis…

- "Din primele noastre verificari, vorbim de un dispozitiv care ar putea proveni din zona privata. Cel mai probabil, vorbim de un dispozitiv dintr-o zona privata pentru ca se pare ca e un dispozitiv ieftin, care costa 200, 300 de lei si care poate fi achizitionat de oricine de pe orice site. Cu aceste…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca a solicitat "categoric" abrogarea din Statutul politistului a textului ce permite pensionarea politistilor la varste mai mici de 47 de ani. ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara ca a solicitat „categoric” abrogarea din Statutul polițistului a textului ce permite pensionarea polițiștilor la varste mai mici de 47 de ani.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a vorbit vineri, la Antena 3, despre legea de pensionare a politistilor, unde a spus ca sustine abrogarea textului de lege privind pensionarea politistilor la 44 de ani sau pana in 49 de ani. "Inca avem in vigoare acea prevedere din statutul politistului, acel…

- Ministrul Afacerilor Interne s-a prezentat, joi, la sediul central DIICOT, pentru audieri. Daca la sosire nu a vrut sa faca declaratii, dupa audieri, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a marturisit jurnalistilor ca a indicat membrii grupului infractional.Citeste si: Tudose anunta…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, ca susține in continuare eliminarea prevederii din Statutul Polițistului care permite ieșirea la pensie a polițiștilor la varste de 44 și 49 de ani, precizand ca trebuie sa ramana pensionarea la varsta standard. „Eu susțin in continuare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, ca sustine eliminarea prevederii din Statutul Politistului care permite iesirea la pensie a politistilor la varste de 44 si 49 de ani, ea precizand ca trebuie sa ramana pensionarea la varsta standard. Ministrul a discutat, luni, la Camera Deputaților,…

- Sunt disponibile doua mii de locuri de munca, in diverse domenii - de la turism, la paza sau parcari. Ofertele suna bine, insa cei care s-au prezentat la targul de joburi spun ca sunt mai interesati de siguranta locului de munca decat de salariu.