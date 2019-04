Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, declara ca a "luat act de ingrijorarea exprimata in spatiul public" referitoare la amenintarea primita de jurnalista Emilia Sercan, precizand ca politistii efectueaza o ancheta in acest caz. "Am luat act de ingrijorarea exprimata in spatiul public, inclusiv…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a precizat, miercuri seara, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a demarat o ancheta in cazul amenințarii cu moartea primita de jurnalista Emilia Șercan și trateaza cu responsabilitate acest caz.…

- Inspectoratul de Politie Judetean Harghita a declansat o ancheta si face cercetari dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre un posibil trafic cu pui de urs, scrie Agerpres. "IPJ Harghita analizeaza, cu atentie, datele si informatiile din spatiul mediatic referitoare la detinerea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la o emisiune televizata, ca spera ca presedintele Klaus Iohannis sa discute despre necesitatea aderarii tarii noastre la spatiul Schengen atunci cand va sustine discursul de la Summitul european informal de la Sibiu. "Din 2011…

- Trei tineri cu varste intre 19 si 24 de ani au fost prinsi de politistii din Capitala cand incercau sa intre intr-un apartament situat la parterul unui bloc din Sectorul 6, pentru a fura bunuri. Unul dintre acestia a fost arestat preventiv, ceilalti doi fiind cercetati in arest la domiciliu, scrie…

- Protestul taximetristilor la adresa atitudinii tolerante a autoritatilor fata de aplicatiile precum UBER, se lasa cu urmari nefaste. Taximetristii nu beneficiaza de un tratament special, asa cum se intampla cu protestatarii #rezist.In urma protestului de luni, Directia Generala de Politie…

- Dezvaluire-bomba despre salariul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan! Ies la iveala noi informații despre veniturile șefei Ministerului Afacerilor Interne. Dupa ce sindicaliștii din Poliție i-au facut public salariul, acum s-a aflat ca...Citește AICI ce DEZVALUIRE-BOMBA a fost facuta despre SALARIUL…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu, propusa de Guvern pentru funcția de ministru al Dezvoltarii, și trezorierul PSD, Mircea Draghici, propus ca ministru al Transporturilor, nu sunt inscriși in cazierul judiciar, potrivit certificatelor publicate, joi seara, de Antena 3.Certificatul…