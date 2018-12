Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a calificat drept "o alta prostie a Guvernului" sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie in cazul numirii noilor ministri la Transporturi si Dezvoltare Regionala. Ludovic Orban a afirmat ca exista…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Guvernul va sesiza vineri Curtea Constitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a comunicat joi, in cadrul unei discutii telefonice, ca nu va lua pana saptamana viitoare nicio decizie cu privire la nominalizarea noilor ministri la Transporturi si Dezvoltare…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, si premierul Viorica Dancila se intalnesc joi pentru a stabili cand vor sesiza Curtea Constitutionala, daca seful statului Klaus Iohannis nu va lua o decizie cu privire la cei doi ministri propusi la Transporturi si Dezvoltare Regionala, potrivit unor surse...

- Din ianuarie 2017, liderul PSD Liviu Dragnea a schimbat doi premieri si 65 de ministri, iar numaratoare nu se opeste aici, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat propunerile PSD pentru Transporturi si Dezvoltare Regionala. Doar patru ministri au supravietuit tuturor schimbarilor.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca președintele Klaus Iohannis s-a antepronunțat pe subiectul violențelor din 10 august, a dat ordine, iar apoi nu a mai solicitat nicio informație pentru a-și face o imagine completa.