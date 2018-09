Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost marti in Comisia de Aparare din Senat pentru a fi audiata in legatura cu interventia jandarmilor din 10 august. Ea a anuntat, cu aceasta ocazie, ca va initia un proiect de modificare a Legii adunarilor publice, "ca orice misiune a structurilor statului sa nu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat, marți, in cadrul audierii in Comisia de Aparare din Senat, ca iși asuma modificarea legii privind adunarile publice, pentru ca aceasta trebuie „adusa in actualitate”, fiind din 1991, scrie Mediafax. „Eu cred ca este necesar sa se intervina legislativ…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat, marți, in cadrul audierii in Comisia de Aparare din Senat, ca iși asuma modificarea legii privind adunarile publice, pentru ca aceasta trebuie "adusa in actualitate", fiind din 1991, scrie Mediafax."Eu cred ca este necesar sa se intervina…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, l-a criticat, la inceputul audierii sale care are loc marti la Comisia de Aparare din Senat, pe presedintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca „s-a antepronuntat” cu privire la violentele din Piala Victoriei din 10 august. Dan a criticat de asemenea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, in cadrul audierii in Comisia de Aparare din Senat, ca isi asuma modificarea legii privind adunarile publice, pentru ca aceasta trebuie "adusa in actualitate", fiind din 1991.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, l-a criticat, la inceputul audierii sale care are loc marti la Comisia de Aparare din Senat, pe presedintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca „s-a antepronuntat” cu privire la violentele din Piala Victoriei din

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca va fi prezenta marti, de ora 14,30, la lucrarile Comisiei de Aparare din Senat, pentru a oferi clarificari despre protestul din 10 august, noteaza Agerpres.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca va fi prezenta marti, de ora 14,30, la lucrarile Comisiei de Aparare din Senat, pentru a oferi clarificari despre protestul din 10 august. "Voi clarifica tot ceea ce este de clarificat intr-un cadru institutional, asa cum este normal. Si un astfel…