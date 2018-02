Carmen Dan: 18 politisti, dintre care 10 cu functii de conducere, cercetati in cazul politistului pedofil

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara ca identificarea politistului Eugen Stan, acuzat de fapte de pedofilie, a fost realizata de colegii lui de la Brigada Rutiera si ca fotografia distribuita acestora in timpul cautarilor suspectului a fost de o calitate "foarte proasta".…

- Sunt 18 vinovați in cazul pedofilului polițist, se arata in raportul emis de Ministerul de Interne. Cazul care a trezit reacții in masa scoate la iveala probleme de comunicare și erori profesionale chiar din partea celor care ar trebui sa ne apere.

- Ministerul de Interne a finalizat raportul in cazul polițistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan, iar in concluziile acestui raport se propune declanșarea cercetarii prealabile fața de nu mai puțin de 18 șefi din Ministerul de Interne. Lista celor considerați vinovați de anchetatori este deschisa…

- Faptele lui Eugen Stan au revoltat o țara întreaga. Scandalul polițistului pedofil a scos la iveala o fața ascunsa a Poliției Române, iar detaliile care se afla treptat vor pata imaginea autoritaților din ce în ce mai mult.

- Consilierul lui Carmen Dan implicat in scandalul politistului pedofil isi da demisia. Valentin Raciu anunta pe Facebook ca azi a decis sa-si inceteze activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. "Asa vad eu ca politist responsabilitatea", afirma el.

- Consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost lucrator al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, transmite, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost seful agentului Eugen Stan si ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune

- Raportul prezentat vineri de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose, arata ca 22 de politisti sunt cercetati disciplinar si a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier,…

- Guvernul a facut publica in aceasta seara Nota raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane.In acest document se explica modul in care s a actionat in dosarele in care este implicat agentul Eugen Stan. In…

- Eugen Stan este politistul pedofil care a agresat, la inceputul lui ianuarie, doi copii, intr-un lift al unui bloc din Drumul Taberei. Trecutul lui este insa presarat cu alte actiuni de acest gen, scoase la iveala abia acum. Ce trebuie sa-i invatam pe copii pentru a depasi astfel de momente!

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- Dupa cazul polițistului pedofil Eugen Stan , Razvan are o mare dilema. ”Ești in mașina, ai doi copii pe bancheta din spate și te oprește Poliția Rutiera. Ce faci? Oprești sau mergi mai departe?”, se intreaba amuzat prezentatorul tv.

- Cazul politistului pedofil a zguduit intreaga tara, dupa ce s-a aflat ca a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc din Drumul Taberei. Insa, noi informatii ies la suprafata despre acesta. Fosta sotie a lui Eugen Stan ar fi stiut de grozaviile pe care acesta le-a facut in trecut.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 susține ca agenții Secției 18 Poliție au ascuns calitatea de polițist a lui Eugen Stan și au propus clasarea unei plangeri depuse impotriva lui de catre o femeie, care a reclamat faptul...

- Parchetul General a preluat, miercuri, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti ancheta in dosarul in care politistul de la Brigada Rutiera, Eugen Stan, este acuzat de agresarea mai multor copii. Asta dupa ce agresorul a fost retinut si arestat.

- Gigi Becali a fost socat de cazul "politistului pedofil" asa ca a reactionat. Fiind un om credincios, latifundiarul considera ca Eugen Stan se poate vindeca doar cu ajutorul harului lui Dumnezeu.

- Consilierul ministrului de Interne pe domeniul sindical, Valentin Riciu, a reacționat marți, dupa ce in presa a aparut informația ca ar fi avut o relație de prietenie cu polițistul-pedofil, Eugen Stan.

- Politistul Marian Godina si fostul sef al BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-au declarat solidari cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a…

- Politistul Marian Godina s-a declarat solidar cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a cerut „sa faca pasul inapoi“.

- Au fost luate primele masuri de catre Politia Romana, ca urmare a cazului care a socat intreaga tara. Agentul de politie, Eugen Stan este acuzat de fapte grave de pedofilie. Seful acestuia a fost demis.

- Cazul polițistului pedofil arunca o pata asupra întregului sistem. Acesta a trecut de evaluarile psihologice și este tot mai evident ca acestea sunt ”apa de ploaie”. Fosta soție a lui Eugen Stan, polițistul acuzat ca a agresat mai mulți copii, s-a…

- In aceasta dimineata, ministrul de Interne a facut declaratii in legatura cu cazul politistului pedofil. Carmen Dan a spus ca nu a vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, facand referire la eventuale demisii.

- Reținerea principalului suspect in agresiunea din 5 ianuarie 2018 are potențialul unui scandal uriaș, cu foarte multe conotații politice. Identificarea suspectului in persoana unui polițist o pune pe Carmen Dan in situația de a reacționa violent la adresa unor subordonați sau de a-și recunoaște neputința…

- Cazul din Bucuresti, care a zguduit intreaga tara, in care Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi minori intr-un lift dintr-un bloc din cartierul Drumul Taberei, i-a uimit chiar si pe colegii lui de breasla.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat luni seara, in cazul politistului lovit la Tulcea si cere sa i se explice de ce agentul de politie a actionat singur si cine a luat aceasta decizie. Carmen Dan a scris pe Facebook, luni seara, ca a vazut imaginile in care politistul din Tulcea este agresat…