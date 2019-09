Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si producatoarea Carmen Chaplin va regiza documentarul „Charlie Chaplin, a Man of the World”, care va explora o fata mai putin cunoscuta a maestrului cinematografiei, scrie Variety.

- Minister Delegate for European Affairs George Ciamba believes that the attacks of September 11, 2001 have completely changed the world and gives assurances that Romania stays by the United States in the fight against terrorism. "The 9/11 tragedy, 18 years ago, has completely changed the world and…

- Acesta este bazat pe conceptul de Marketing prin Afiliere si este un exemplu de economie colaborativa, conform unui comunicat de presa. Acesta mentioneaza ca, din punct de vedere al castigurilor salariale, in Romania barbatii sunt in continuare mai bine platiti decat femeile, pentru acelasi loc de…

- Romanii din Canada pot vedea filmul in Toronto, azi, 6 septembrie, la proiecția din cadrul TIFF de la 16.00, ora locala, intr-una din salile complexului Scotiabank Theatre. Documentarul „Colectiv” al regizorului Alexander Nanau mișca presa și publicul internațional. Criticul de film Jay Weissberg ofera…

- ROMEXPO organizeaza, intre 30 octombrie și 3 noiembrie, cea mai importanta manifestare cu profil agricol din Romania – INDAGRA – Targul internațional de produse și echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei. INDAGRA 2019 se desfașoara sub Inaltul Patronaj al Președintelui…

- Intr-un sezon dedicat festivalurilor de muzica și culturale, tinerii interesați sa se dezvolte au ocazia sa participe la primul festival de antreprenoriat din Romania. Spark Weekeste o experiența de 6 zile pentru liceenii care vor sa invețe cum se construiește o afacere, sa descopere daca rolul de antreprenor…

- Timp de o saptamana va invitam la film european de lungmetraj, scurtmetraj, documentar, film studențesc, evenimente speciale și proiecții-surpriza. Nu ratați cele mai bune filme din Romania și Europa! INTRAREA ESTE LIBERA! Locul desfasurarii evenimentului? Sala Teatrului George Ciprian, Sala Amfiteatru…