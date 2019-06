Stiri pe aceeasi tema

- "Pacat ca s-a intamplat ca n-am promovat, fotbalul in Ghencea merge mai departe si avem acum discutii cu venirea altor antrenori, sa vedem, nici eu nu stiu sigur. Trebuie sa fie un profesionist. Ce s-a mers la Steaua… poate incapatanarea lui Lacatus, care a facut numai de capul lui. Nu s-a sfatuit cu…

- CSA Steaua a ratat calificarea la meciul de baraj pentru promovarea in Liga 3, dupa ce duminica a pierdut contra celor de la Carmen București, 0-1. Dupa meci, Ilie Dumitrescu, fost coleg cu Marius Lacatuș, a vorbit despre antrenorul celor de la Steaua și despre ratarea promovarii pentru inca un sezon.…

- CSA Steaua a ratat promovarea in Liga 3, pentru a doua oara consecutiv, iar la finalul partidei cu Carmen București (1-0), Marius Lacatuș a fost misterios in ceea ce privește viitorul sau ca antrenor in Ghencea. „Eu cred ca am reușit sa dominam cat de cat jocul, dar din pacate nu ne-am creat faze de…

