Carmen Bruma invata miresele cum sa arate perfect in ziua cea mare

Stiri pe aceeasi tema

- CCR a transmis Comisiei Europene ca nu mai doreste sa fie implicata in discutiile privind raportul MCV, o decizie stranie, avand in vedere ca magistratii CCR au fost laudati in repetate randuri in rapoartele Bruxelles-ului pentru modul in care au sustinut statul de drept. Surse din sistemul judiciar…

- Cei 23 de consilieri locali din cadrul Consiliului Local Municipal Buzau au votat joi, in unanimitate, o declaratie politica de unire cu Republica Moldova. Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma (foto), care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte...

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viata tinerilor. Pana atunci insa trebuie sa treaca prin mai multe focuri. Alegerea restaurantului, formatiei sau cea a fotografului sunt doar cateva dintre ele. Totusi, cel mai greu moment pentru viitoarea mireasa este alegerea rochiei. Anul…

- Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, vrea ca procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilii il pot redirectiona catre o cauza sociala sa creasca pana la 3,5%, "in special" pentru asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii. "Aceasta discutie a plecat de la acele intrevederi…

- Calin Geambașu, declarație cutremuratoare despre mama lui. Artistul a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre problemele din familia lui. Acesta susține ca mama lui i-a facut mult rau și ca pentru el nu exista. Calin Geambasu a fost invitat in cadrul emisiunii XNS, unde a povestit ca mama…

- Premierului Boiko Borisov i-a venit o noua ideea pentru realizarea proiectului Centralei Nucleare de la Belene. La forumul de investitii privitor la Balcanii de Vest, pe care Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) l-a organizat luni, la Londra, premierul bulgar a prezentat teza privind…

- Traian Berbeceanu raspunde in termeni duri dupa materialele publicate de Antena 3 sub titlul „Dezvaluiri socante despre comisarul Berbeceanu”. Politistul care a condus BCCO Alba acuza ca este tinta unei campanii de denigrare.

- Surpriza in prima ediție ”iUmor” din cel de-al cincilea sezon, duminica de la ora 20.00, la Antena 1! Un concurent va marturisi ca a batut drumul tocmai din Venezuela cu un motiv ascuns.

- DNA Ploiești a pornit, in toamna lui 2016, un dosar impotriva lui Victor Ponta. Dosarul a primit numele dosarul Blair, pentru ca acuzațiile erau ca Ponta ar fi primit bani de la Sebastian Ghița pentru a-i da lui Blair, cel care a venit in Romania și s-a intalnit cu fostul președinte al PSD.Miercuri…

- Fostul ministru din guvernul Boc, Elena Udrea, a recunoscut ca se afla în Costa Rica. ”M-am vazut cu Alina Bica. E și unul dintre motivele pentru care am decis sa vin în Costa Rica. Mi-am dorit s-o vad de sarbatori, dar n-am reușit. Din punct…

- Elena Udrea s-a intalnit cu Alina Bica in Costa Rica și spune ca fosta șefa a DIICOT nu se simte foarte bine. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, fostul deputat a spus ca ea crede ca fosta șefa a DIICOT se va intoarce in Romania. Udrea a explicat de ce a plecat in Costa Rica și deși a spus ca…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. "Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am gasit niște…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a avut o reacție foarte categorica la adresa unei invitate din platoul emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. Simona Gherghe, care a fost refuzata de postul de televiziune Pro TV cu ani in urma , și-a pus la punct o invitata pe care a avut-o la emisiunea…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a facut declarații cu totul neașteptate la emisiunea pe care o are la TV, dand de ințeles ca se gandește sa se retraga. Mirccea Badea, care formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Carmen Bruma , este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. In ediția…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a sustinut duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta ar fi fost la el acasa, la Ploiesti, "a venit la vie" si ar fi fost vazuta de lautari si de chelneri, el precizand ca se…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, "a venit la vie" si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Intr un interviu acordat televiziunii Antena3, ministrul Sanatatii Sorina Pintea a discutat si despre cazul bebelusului care a venit pe lume la sfarsitul saptamanii trecute la o clinica privata din Constanta si a murit la scurt timp. "Procedurile sunt clare. Din pacate nu se respecta. Am intalnite multe…

- In cea mai importanta zi a unei femei, in ziua nunții, alaturi de rochia de mireasa este esențial un machiaj perfect. De aceasta parere au fost și Gabriela Firea, Andreea Berecleanu sau Anca Rusu, care s-au lasat pe mana aceleiași persoane: Georgiana Gheara, un make-up artist care ”și-a facut mana”…

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca debarcarea sa de la conducerea PSD a fost rezultatul unei tradari, insa nu știe nici pana astazi cu siguranța cine a stat in spatele acestui plan. ”Este inevitabil. Cei din echipa in care ești doresc sa preia conducerea. Ideea de a polemiza cu propriul meu trecut…

- Mihai Voropchievici a dezvaluit, mai intai, ce semnifica anul acesta din perspectiva numerologica, iar ulterior a detaliat horoscopul european și chinezesc pentru 2018. An universal doi, anul viitor. Ceea ce inseamna o perioada de pace si liniste”, a spus Mihai Voropchievici. Acesta…

- Carmen Bruma și Mircea Badea sunt impreuna de aproape 18 ani și toata lumea se intreaba de ce nu au ajuns la altar pana acum, cu atat mai mult cu cat cei doi, din 2014, au devenit parinții unui baiețel, pe nume Vlad. Invitata la Antena 1, Carmen Bruma a dezvaluit amanunte picante din relația pe care…

- Andrei Stefanescu a format alaturi de Liviu Varciu una dintre echipele ce au luat parte la cursa nebuna de la Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018. Filmarile s-au terminat, iar Andrei a ramas cu gandul tot pe taramuri exotice.

- Varujan Pambuccian, liderul deputatilor minoritatilor nationale, a declarat, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca nu stie daca mai poate avea incredere in coalitia PSD-ALDE, dar ca ideea opozitiei pentru organizarea unor alegeri anticipate este „absolut nerealista”. “Asteptam prim-ministrul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca ar fi în stare sa-si dea demisia din Guvern daca unul dintre vicepremierii sai, cu care se stie de aproape 20 de ani, ar fi fortat sa paraseasca, la rândul lui, functia pe care o ocupa în cabinet. „Cu…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Consulul onorific al Madagascarului in Romania a declarat pentru Antena 3 ca Radu Mazare ar putea fi extradat oricand si nu va primi azi politic in Madagascar, avand in vedere ca in aceasta tara nu exista notiunea de azil politic. Nu a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada.…

- Mircea Badea a vorbit in versuri la postul de televiziune Antena 3. El i-a facut o dedicație cu totul aparte. Mircea Badea, care formeaza un cuplu cu vedeta de televiziune Carmen Bruma , demonstreaza ca se pricepe la facut rime. La postul de televiziune Antena 3, Mircea Badea, al carui salariu a fost…

- Invitata in emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, Dana Grecu a dat publicului o veste neașteptata. Ea a spus ca divorțeaza de soțul ei dupa aproape 20 de ani de casnicie și doi copii impreuna. Imediat a ieșit la iveala faptul ca soțul ei, Bogdan Grecu, are o noua iubita, Ioana Toma. Atat Bogdan,…

- Muzica, alcoolul si prietenii au reprezentat trio-ul perfect in cazul celor care au vrut sa ii prinda 2018 cat mai veseli prin cluburile din Centrul Vechi. Localurile au fost cautate in special de straini, care gasesc Bucurestiul ca pe un loc perfect: cu bautura ieftina si fete frumoase. Pentru multi,…

- Show-ul ”Poftiți in vacanța” difuzat de Antena 1, marti și miercuri, de la ora 20.00, pune vedetele la grea incercare. Obișnuiți cu un stil de viața diferit, cei care ajung in tabara lui Nea Marin sunt nevoiți sa renunțe la relaxare și distracție pentru a avea grija de copii, iar in ediția de diseara…

- Ea a venit cu ochiul in mana la cabinet și i l-a aratat. "Este un episod pe care nu o sa-l uit niciodata. Este vorba despre un tanar care canta intr-un taraf. Era foarte cuminte ca așa sunt ei, dar nu știu ce i-a venit intr-o zi și a fumat un drog, nu mai știu exact ce. Pur și simplu și-a…

- Liviu Dragnea a fost invitat la Antena 3 și a explicat ca, deși partidul sau a câștigat alegerile, acest lucru nu înseamna ca deține și puterea. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile…

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…

- Cum reușește Sandra Izbasa sa arate perfect. Sportiva marturisește ca este atenta la ceea ce mananca, insa, o data pe luna se rasfața. Sandra Izbasa a marturisit ca isi permite din cand in cand sa manance fast food si dulciuri. Mai mult, in cadrul unui interviu la Antena Stars, aceasta a dezvaluit și…

- Ora 17.00, afara e deja noapte. Pe 1 decembrie, sute de localnici au venit, așa cum fac an de an, in scuarul casei de cultura din Sipoteni sa dea impreuna startul sarbatorilor de iarna prin aprinderea luminițelor de pe brad. Insa aici…nimic. Peste tot – intuneric bezna. Nici macar o luminița nu prevestea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a dezvaluit, miercuri seara, la Antena 3, ca mai mulți demnitari cu probleme penale au fost in audiența la el. I s-au plans de faptul ca procurorii nu au mai lucrat la dosarele lor de mai mulți ani. Toader a facut aceste afirmații pentru a da un exemplu despre…

- Roxana Dobre a marturisit ca s-a certat cu Florin Salam, dupa ce acesta a venit acasa furios, pentru ca un membru al familiei s-a plans la el ca bruneta i-ar spus sa nu intre incaltat in casa. Rasturnare de situatie in telenovela FLORIN SALAM-ROXANA DOBRE. Se cere test de paternitate. "Sa le…

- Venit in vara la PSG, pentru 222 de milioane de euro, Neymar ar putea pleca rapid din Ligue 1. Presa din Italia anunța doua mutari spectaculoase pentru vara anului 2018. Neymar ar urma sa ajunga la Real Madrid, unde este dorit cu insistența de Florentino Perez, iar PSG ar urma sa-l aduca pe Paulo Dybala,…

- ”60% dintre investițiile publice din Romania sunt pe fonduri europene și, in loc sa fie o ocazie in care comisarul european sa se simta ca acasa, se intampla ceva incredibil la ASE. Sunt persoane care nu mai au pic de discernamant, care se gandesc sa strige lucruri incalificabile, vulgare, in condițiile…

- Monica Pop, binecunoscutul medic oftalmolog, a povestit despre un caz medical pe care l-a intalnit și care a marcat-o. Monica Pop, care de curand a povestit despre cazul unei asistente de la Spitalul de Oftalmologie din Capitala , a scos la iveala un alt caz care a șocat-o. Monica Pop, care s-a luptat…