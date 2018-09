Stiri pe aceeasi tema

- SUPARATI…Tot mai multe voci din cadrul firmelor de transport sustin ca sunt duse la faliment de ordinele haotice venite de la Ministerul Transporturilor, mai ales intr-un judet ca Vasluiul, cu putere economica scazuta si numar redus de calatori. Federatia Operatorilor Romani de Transport atrage atentia…

- O mama care și-a ucis fiul in varsta de 9 ani, inainte sa se sinucida, a lasat un mesaj infiorator pe Facebook cu doar cateva zile inainte ca cineva sa le gaseasca cadavrele, scrie libertatea.ro.

- Filosoful Mihai Sora a anuntat pe pagina sa de Facebook ca vrea sa invete limba japoneza la varsta de 101 ani. „In patru ani voi putea desena o melodioasa scrisorica in limba prietenului meu Toru Kawai”, a scris filosoful pe reteaua de socializare.

- Fuego lanseaza o piesa de ziua lui. Pe 23 august, ziua naționala a Romaniei inainte de 1990 , Paul Surugiu, cum se numește, de fapt, indragitul interpret, iși serbeaza ziua de naștere daruindu-le fanilor sai o melodie intitulata chiar așa, “Ziua mea”, despre care spune ca este “un minunat vals despre…

- O persoana a postat pe Facebook un filmulet in care se observa cum un copil de aproximativ un an de zile a fost incuiat de parintii sai intr-o masina inmatriculata in judetul Suceava, autoturismul fiind parcat in statiunea Mamaia. Conform celui care a postat filmuletul, copilul respectiv ar fi fost…

- Politistii constanteni au inceput verificarile pentru identificarea unor parinti din Suceava care si-au lasat copilul de aproximativ un an incuiat in autoturism, in statiunea Mamaia, imaginile fiind postate pe Facebook de un utilizator. De asemenea, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra a primit o solicitare mai neobișnuita. Dobra i-a raspuns celui care i-a lasat solicitarea pe un stalp, dar pe Facebook. Un șofer a lipit pe un stalp mesajul: “Caline, cand termini la Giarmata f*** doua tarnacoape aici. #CJT Mulțumesc!”. „Ieri a circulat…