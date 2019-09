Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a avut, luni, o intervenție în Parlamentul European, la Strasbourg. Acesta a susținut ca UE a devenit tot mai puțin relevanta în politica externa globala și în participarea la deciziile care influențeaza lumea.

- Cazul Alexandrei Macesanu nu a ingrozit doar o tara intreaga, pentru ca vestile teribile au ajuns si in presa din strainatate. In plus, socat de cele intamplate a fost si David Sassoli, presedintele Parlamentului European.

- Viorica Dancila face, marti, o vizita de lucru la Strasbourg, urmand sa aiba o intrevedere cu presedintele Parlamentului European, David-Maria Sassoli. Premierul Romaniei are o interventie in plenul...

- Prin exercitarea Presedintiei la Consiliul UE, autoritatile de la Bucuresti au dovedit capacitatea Romaniei de a contribui la valoarea adaugata a Uniunii Europene, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila la Strasbourg, marti, in interventia sa din plenul Parlamentului European. ‘A fost important sa…

- Eurodeputatul Corina Crețu a facut luni seara, in debutul sesiunii plenare de la Strasbourg, un apel pentru reluarea trilogului dintre Comisia Europeana, Parlamentul European și Consiliul UE in vederea adoptarii Cadrului Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027.In prima sa intervenție…

- Premierul Viorica Dancila face, marti, o vizita de lucru la Strasbourg. Aceasta va avea o întrevedere cu presedintele Parlamentului European, David-Maria Sassoli, iar ulterior va avea o interventie în plenul PE.

- Primarul localitatii Pausesti-Otasau (judetul Valcea) incearca sa traga un semnal de alarma, pe contul personal de Facebook, dupa sinuciderea Catrinei Diana, privind depresiile cu care se pot confrunta si alti copiii din localitate.

- Ministerul Sanatatii recomanda populatiei sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea infectarilor cu West Nile prin intepaturile de tantari si autoritatilor administratiei publice locale sa intensifice dezinsectia in localitati, se arata intr-un comunicat de presa. Principalele masuri de protectie…