Carmen Avram: Este ținta unei campanii violente. Nu merită "Peste tot unde ma voi duce si cu toti oamenii cu care ma voi intalni voi vorbi despre Viorica Dancila, pentru ca nu merita nici dansa, nici partidul, nici tara, o campanie de denigrare atat de violenta, asa cum a fost cea de pana acum. Se pun incontinuu carbuni, in speranta ca ura va ramane la acelasi nivel. Din nefericire, e singurul partid care in momentul acesta face ceva. Paradoxal, tocmai el este lovit. Cei care nu fac nimic, nu sunt loviti, pentru ca daca nu fac nimic, nu gresesc cu nimic. E nevoie de o campanie de PR foarte buna", a spus Carmen Avram pentru DC News. Raspunsul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

