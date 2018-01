Stiri pe aceeasi tema

- Madalin Voicu, dezvaluiri interesante despre iubita lui. Fiul violonistului Ion Voicu a marturisit ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața lui. Iubește și este iubit și susține ca ințelegerea reprezinta cel mai important aspect intr-o relație. „Adriana este iubita și omul care m-a ajutat sa…

- In ediția de luni, 25 decembrie 2017, incepand cu ora 13:00, o puteți urmari pe jurnalista Carmen Avram. Emisiunea in care va fi invitat CARMEN AVRAM va fi transmisa in format live video pe site-ul WWW.DCNEWS.RO și pe Facebook-ul redacției. Interviul este realizat de Anca Murgoci…

- Serena Williams a cerut ajutorul fanilor sai de pe Twitter pentru a reuși sa rezolve o problema pe care o are cu micuța sa. Tenismena spune ca este extrem de stresata și nici macar nu mai poate sa doarma din cauza ca bebelușului sau ii apar primii dințișori. Serena Williams le cere sfaturi fanilor sai…

- Catalin Sechel este om simplu, cu mult bun simț, care vorbește cu deferența și respect pentru meseria de medic, chiar și atunci cand le aduce reproșuri. A ajuns la redacție dupa ce fusese la Poliție și a depus plangere, a lasat probele care i s-au cerut și, apoi, a trimis plangeri la Colegiul Medicilor…

- Daca obișnuiați sa vorbiți ore in șir despre cele mai marunte lucruri, dar acest lucru s-a schimbat in ultima vreme, e posibil ca relația voastra sa se fi deteriorat. Daca nici macar prin mesaje pe telefon nu mai corespondați și cand va intalniți fața in fața, discuția este foarte seaca, atunci…

- Anamaria Ferentz a revenit in Romania dupa trei ani pentru a petrece sarbatorile impreuna cu familia. Artista a dezvaluit ca de mai bine de un an traieste o frumoasa poveste de dragoste, vorbbind pentru prima data despre eventualitatea unei nunti.

- Kim Jong-un, președintele Coreei de Nord și unul dintre cei mai importanți oameni politici din lume, are o fața mai puțin cunoscuta. Senatorul italian Antonio Razzi a dezvaluit ca dictatorul nord-coreean este un suporter infocat al lui Inter Milano, una dintre cele mai importante echipe din Serie A.…

- Copilul a fugit plangand acasa, iar parintii s-au dus glont la politie, noteaza observator.tv. Un echipaj de poliție din cadrul Biroului de Ordine Publica al Poliției Oradea si de la Biroul de investigații criminale al Poliției Stațiune Baile Felix a pornit in cautarea hotului care a fost…

- Realizatorul TV l-a intrebat ce parere are despre raspunderea magistraților. "Eu nu am o pregatire juridica propriu-zisa. Nu am nici experiența in politica, dar atunci cand vad și aud ca se intampla abuzuri in Romania, țara membra NATO, membru UE, nu imi place așa ceva! Am citit noile legi…

- "Intotdeauna sunt de partea PSD. (...) Sincera sa fiu, nu mi se pare normal sa se dea o serie intreaga de declaratii din partea domnului premier care nu coincid de multe ori cu pozitiile pe care le au colegii sau colegele noastre", a afirmat Plumb, la Palatul Parlamentului. Intrebata daca…

- Un barbat aproximativ 40 de ani este in stare extrem de grava, dupa ce a fost atacat de un mistreț, in județul Argeș. Atacul a avut loc in localitatea Tigveni, din județul Argeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, Madalina Epure, a declarat, la Digi 24, ca mistrețul…

- Dezvaluiri cutremuratoare in cazul fetiței care a ars de vie in rulota la Constanța. Potrivit anchetatorilor, copila de doar șase ani s-a stins, dupa ce tatal ei a turnat benzina in loc de apa intr-o oala aflata pe foc. Greșeala barbatului l-a costat scump. Și-a pierdut fiica, iar el s-a stins la cateva…

- O fetita de numai sapte ani a ajuns la spitalul din Resita in urma unui incident nefericit. Mama fetitei a sunat la 112 solicitand interventia rapida a medicilor dupa ce, sustine ea, fiul ei a varsat o oala cu apa fiarta pe fiica de sapte ani. O ambulanta a preluat-o pe fetita si a transportat-o la…

- Vedeta Romania TV, Victor Ciutacu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa scriitorului Mircea Cartarescu, dar devoaleaza si o serie de secrete despre acesta. Intr-un text extrem de dur pe propriul blog, Ciutacu se revolta pentru ca scriitorul indeamna boicotarea editurii care a publicat cartile…

- ”PSD, deocamdata, nu e in stare sa scoata oameni in strada, PSD nu e in stare sa faca nimic, decat sa puna niște prim-miniștri de care nu auzisem pana sa devina prim-miniștri, nu auzisem. Nu auzisem ca exista Grindeanu, nu auzisem ca exista Tudose. Grindeanu cu cursuri la Academia SRI, Tudose profesor…

- Daca Liviu Dragnea va face din nou o miscare gresita, cei din PSD isi vor pierde toata increderea in el si vor fi nevoiti sa accepte pozitia adoptata de America, sustine Cozmin Gusa. Consultantul politic considera ca mesajul Departamentului de Stat al SUA vine in sprijinul celor care protesteaza.”S-a…

- O femeie in varsta de 63 de ani si nepoata acesteia in varsta de 11 ani au fost lovite in plin in timp ce traversau o strada din Aiud, pe trecerea de pietoni. Potrivit news.ro, in urma impactului foarte violent femeia a decedat, iar fetita a fost ranita grav suferind mai multe fracturi.…

- Copila a fost ranita grav la antebrat si supusa unei interventii chirurgicale. Tatal ei era sub influența alcoolului cand a ranit-o. El este cercetat in stare de libertate pentru violente in familie. Mama fetei: ”Sotul meu este un om bun, dar cand bea se schimba total si face scandal. Acum…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, Simina Roz, a declarat, luni, corespondentului News.ro, ca o fata de 12 ani a fost supusa unei interventii chirurgicale dupa ce a fost injunghiata cu un cutit in antebrat. Fata a fost adusa la spital de o ambulanta, dupa ce…

- „Evolutia in acest moment este incerta, fiind un pacient instabil hemodinamic. Copilul are traumatism cranio-cerebral sever cu fractura de baza de craniu, contuzie pulmonara, contuzie abdominala si fracturi la membrul superior stang. Cand a ajuns la noi i s-a facut computer tomograf, a fost consultata…

- Brigitte Nastase a trecut prin momente cumplite dupa ce a iesit din inchisoare. Cel de-al doilea sot a fost extrem de agresiv cu ea, iar vedeta a fost batuta extrem de grav. Brigitte Sfat a vrut SA SE SINUCIDA. Dezvaluire CUTREMURATOARE "A venit sotul meu, nu stiu ce mi-a spus, eu am…

- Evenimentul vine la o zi dupa ce șeful forțelor armate a declarat ca este pregatit sa “patrunda” pentru a pune capat acțiunilor indreptate impotriva vicepreședintelui, care a fost demis saptamana trecuta, scrie Reuters. Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut doua tancuri parcate langa…

- Intr-un memoriu adresat ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, un grup alcatuit din 26 de arheologi, cercetatori, muzeografi și restauratori de referința ai țarii, atrage atenția ca acțiunile directorului Muzeului Național de Istorie a Romaniei (MNIR), Ernest Oberlander-Tarnoveanu, ar incuraja jefuirea…

- Inca o tragedie romaneasca pe strazile din Italia. O femeie a murit pe loc o fetita de 5 ani este in stare grava, dupa un impact groaznic intre un Mercedes si un Fiat Punto. Alte sapte...

- Nicoleta Cirjan, tanara care sustine ca are un copil cu fostul principe Nicolae, nepotul regelui Mihai, scrie, pe Facebook, ca telefenul ei suna continuu de doua zile, oamenii vrand sa stie cine este, ce face si, mai ales, cum comenteaza ceea ce se intampla in Casa Regala, dar ca "in acest moment,…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din judetul Constanta este in stare extrem de grava, dupa ce si-a dat foc, el suferind arsuri pe aproape intreaga suprafata a corpului. Pana in prezent nu se cunoaște motivul care l-a determinat sa recurga la acest gest. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta…

- Tili Niculae este dedicata in totalitate unei campanii de ajutorare a copiilor bolnavi de cancer. Actrița a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a dezvaluit amanunte șocante despre perioada in care fetița ei avea doar cateva luni. „Prima internare cu Sofia a fost la 9 luni și…

- Iulia Vantur a starnit curiozitatea tuturor. Fanii au observat imediat un detaliu și au luat-o la intrebari. Prezentatoarea de televiziune Iulia Vantur a revenit de cateva saptamani in Romania, dupa ce i-a expirat viza de India , țara in care locuiește iubitul sau, starul bollywoodian Salman Khan. Zilele…

- Catalin Tolontan a criticat o emisiune orchestrata de colegii sai de trust, Mircea Badea si Mihai Gadea, in care vedetele Antenei 3 au lasat sa se inteleaga ca „televiziunile din strainatate si uneltele lui Soros din tara manipuleaza conform unui plan de a degrada imaginea Romaniei“. Badea i-a dat replica,…

- Locotenent-colonelul (r) SRI Daniel Dragomir este invitat astazi, 30 octombrie, de la ora 14.30, sa depuna marturie in fața comisiei speciale de ancheta a Parlamentului Romaniei pentru alegerile din 2009. Dragomir anunta pe blogul personal temele despre care va vorbi:- "Noaptea alegerilor…

- O fetița de 12 ani a fost protagonista unei intamplari incredibile in Etiopia. Trei lei au salvat o fetița etiopiana de 12 ani, pe care un grup de barbați o rapisera pentru a o forța sa se casatoreasca.

- Oana Roman este o mamica fericita si foarte mandra de fetita ei, Isabela. Recent, micuta i-a facut fiintei care i-a dat viata o placuta surpriza, iar vedeta a ramas impresionata pana la lacrimi de talentul pe care il are fiica sa la desen. A

- Fostul premier, Victor Ponta, lanseaza un nou atac extrem de dur la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Ponta critica in termeni extrem de duri guvernul lui Mihai Tudose, dar il crede principal vinovat tocmai pe Dragnea.Citește și: Eroare uriașa a PSD! Decizia care le poate puna capac "Anul…

- Administrația condusa de Donald Trump a dispus inițierea pregatirlor pentru plasarea bombardierelor nucleare în alerta permanenta, în contextul tensiunilor, cu regimul din Coreea de Nord.

- Carmen Bruma a facut marturisiri neasteptate in ceea ce priveste relatia pe care o are cu iubitul ei, Mircea Badea. Desi este discreta cu viata personala, vedeta a vorbit deschis de povestea de dragoste dintre ea si tatal copilului ei.

- Cantareața Monica Anghel a comentat despre mariajul sau și despre problemele inerente care apar in orice cuplu. Monica Anghel, in v\rsta de 46 de ani, este posesoarea uneia dintre cele mai bune voci feminine din peisajul muzical din țara noastra. Cantareața este casatorita in prezent, cu Marian Caraivan…

- Carmen Bruma a facut marturisiri neașteptate din relația pe care o are cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Carmen Bruma este cunoscuta publicului din țara noastra din postura de prezentatoarea de televiziune, dar și pentru faptul ca este dependenta de sport și are un regim de viața foarte…

- O fetița de 9 ani din comuna gorjeana Stejari, a ajuns la spital dupa ce a fost batuta de mama ei cu batatorul de covoare. Direcția Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului Gorj, Romania s-a sesizat și a preluat in grija cei patru copii ai femeii.

- Un caz complicat le da batai de cap medicilor australieni. O fetița in varsta de numai cinci ani a intrat deja la menopauza, dupa ce a avut prima menstruație la doar patru ani. Familia copilei a deschis un cont de donații, pentru a acoperi „costurile astronomice” ale tratamentului micuței, relateaza…

- Romanii aflați intr-o localitate din nordul Italiei au infuriat-o pe primarița. Aceasta a lansat un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, dupa un incident petrecut in urma cu cateva zile, in care spune ca romanii ”se comporta ca niște animale”.In același mesaj, primarița mai spune ca romanii…

- Fostul șef al contraspionajului din anii 80, Filip Teodorescu, a vorbit, in exclusivitate la Ediție speciala de duminica seara, cu Mihai Gadea și Mircea Badea, de la Antena 3, despre misiunile pe care le-a avut in afara Romaniei, precum și despre rolul serviciilor secrete in evenimente-cheie pentru…

- Cel mai recent sondaj Avangarde, care prezinta o așa-zisa prabușire abrupta a Guvernului Tudose in increderea romanilor, e tradus de consultantul politic Cozmin Gușa printr-un atac disperat al șefului PSD la adresa Guvernului Tudose. Motivele atacului nu sunt inca evidente, e de parere Gușa, care mai…

- Minerul scos dupa mai bine de 12 ore din subteranul Minei Lupeni, dupa prabusirea tavanului unei galerii, si transportat la Spitalul Floreasca din Capitala este in stare extrem de grava si este supus unei interventii chirurgicale, a declarat, vineri dimineata, purtatorul de cuvant al unitatii medicale,…