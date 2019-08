Carmen Avram, despre Viorica Dăncilă: ”Am intrat în PSD datorită ei” „Daca spui despre guvernare ca e potențial impotenta, deși ALDE are parteneri de coaliție in guvernare, cumva iți blamezi și membri de partid. Pot spune sigur ca PSD nu va face pasul destramarii. PSD considera ca are obligația de a ramane la guvernare atata timp cat oamenii care au votat PSD și ALDE in 2016 le pastreaza mandatul. Atata timp cat sunt susținuti in continuare, PSD vrea sa ramana la guvernare. Din punctul meu de vedere, PSD nu va face pasul spre destramare. Știți ca uneori prin tot felul de declarații se fac presiuni pentru a se obține ceva. Poate ca ALDE vrea sa obțina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

