- Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta in cadrul majorarii de capital al MedLife s-a incheiat astazi, in timpul operatiunii fiind subscrise 753.082 actiuni la un pret maxim de 36 lei per actiune, respectiv 40% din oferta totala, iar titlurile ramase vor fi oferite intr-un plasament…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca Bugetul de stat pe 2018 este unul care genereaza o crestere a datoriei publice, ceea ce indeparteaza Romania de zona euro si de "nucleul dur" al UE."Am privit cu atentie bugetul și aș face cateva observații. Este un buget care iși așeaza caracterul…

- Premierul Mihai Tudose le-a cerut, luni, parlamentarilor sa voteze in favoarea bugetului de stat pentru 2018, apreciindu-l ca fiind ”un proiect al dezvoltarii, al investitiilor dupa un an bun pentru tara noastra, anul 2017” si fiind viziunea despre ceea ce inseamna prosperitate si performata.…

- Mai multe proteste spontane au avut loc luni dimineata, la Cluj-Napoca. Oamenii cer o salarizare unitara cu celelalte institutii publice, fara sa mai existe diferente de salarizare, potrivit Romania TV. Citeste si: Arsinel, supus unei INTERVENTII pe inima. Ce spun medicii despre starea lui…

- Educația precara se afla pe primul loc in topul celor mai importante obstacole pentru cei care vor sa inceapa și sa dezvolte o afacere in Romania, 23% dintre respondenți afirmand acest lucru, fața de doar 16% in anul 2016, conform datelor barometrelor EY Romania dedicate antreprenorilor. Accesul la…

- Desi dreptul la educatie trebuie sa fie asigurat, gratuit, in acord cu prevederile Constitutiei si ale legislatiei UE, in practica lucrurile nu stau asa. O familie aloca 39 de lei (lunar) la fiecare 100 de lei cheltuiti din banii publici, potrivit „Salvati Copiii“. Asta, in contextul in care Romania…

- Prefectul județului Dolj, Dan Narcis Purcarescu, a participat astazi la manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. „Sarbatorim astazi Ziua Nationala, ziua Marii Uniri de la 1918, cu increderea si speranța confirmarii unei noi pagini de istorie pentru Romania, pentru ...

- ”Pentru Centenar, mi-aș dori foarte tare sa ne luam un an sabatic, sa luam o pauza de la dezbinare, de la incrancenare, de la ura, de la scandaluri, de la turbulențe politice, sa ne uitam unii la alții și sa ințelegem ca ne-am nascut sa traim unii langa alții. Chiar daca nu ne iubim neaparat unii…

- In Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru medicii din spitale devine obligatoriu programul normal de lucru de 48 de ore pe saptamana. Aceasta prevedere contravine prevederilor din Codul Muncii și incalca orice norma de lucru in cazul oricarui salariat…

- Stiti sfatul acela din batrani care spune „sa nu pui toate ouale in acelasi cos?” Despre cum ne putem asigura viitorul la pensie – și de ce nu ne ajuta statul sa facem acest lucru, intr-un nou episod „Romania la Bilant”.

- Municipiul Ramnicu Valcea este membru al Asociației Municipiilor din Romania (AMR), Asociație constituita in vederea promovarii și protejarii intereselor comune ale autoritaților administrației publice locale, pentru soluționarea și gestionarea nevoilor publice in numele și pentru interesul colectivitaților…

- "Am facut un joc prost si am pierdut. Nu stiu daca este o criza, mai vin si astfel de momente. Am tot incercat sa facem tot felul de experimente si ne-a costat acest lucru. Nu am jucat nimic si am pierdut. Avem multi accidentati, Teixeira a simtit ceva la gamba, iar Planici nu stiu ce are. Am avut…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, ca legea pensiilor este in lucru si ca "poate" va fi gata anul viitor, fiind "cea mai grea lege pe care o poate avea Romania, dar ca din 2018 punctul de pensie va creste cu 10%. Întrebat despre legea pensiilor, promisă de PSD pentru…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi seara, ca legea pensiilor este în lucru și poate va fi gata anul viitor, spunând ca este "cea mai grea lege" pe care o poate avea România în prezent."Punctul de pensie crește de la anul. Legea pensiilor este în lucru,…

- "Legea pensiilor este in lucru, poate va fi gata la anul, sa vedem apoi cat dureaza implementarea si in ce ordine va fi implementata din punct de vedere al beneficiarilor, fiindca va fi foarte greu de procesat milioane de dosare”, a declarat premierul Mihai Tudose, la Antena 3.El a spus…

- "M-ați intrebat daca am asistat la acel circ din fața DNA-ului. Nu m-am uitat in mod expres, dar a fost atat de evident in toata media, incat nu a putut fi evitat. Este clar ca Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze. Acest tip de circ cu victimizari nu face deloc bine democrației. Iți pui mainile in…

- Marti, 14 noiembrie 2017. Ma aflu la Aeroportul Henri Coanda, unde urmeaza sa ma imbarc intr-o cursa Air France cu destinatia Paris. Dupa o noapte petrecuta la Versailles, urmeaza sa calatoresc spre centrul Frantei, spre Bourges. Nu merg acolo ca turist, urmeaza sa vizitam mai multe unitati de productie…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a spus ca are o relatie institutionala pe care nu a avut motiv sa o activeze. In ceea ce priveste criticile presedintelui fata de modificarile la Codul de Fiscal, premierul a spus ca acesta are propria sa opinie,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 16 noiembrie, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263 2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263…

- Potrivit unui comunicat de presa, Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din domeniul food service din Romania, va deschide restaurantul Taco Bell din Mega Mall pe 30 noiembrie. Mega Mall a fost anunțata drept urmatoarea locație Taco Bell din Romania, in premiera, in a doua parte a lunii octombrie,…

- Masurile fiscale adoptate miercuri de Guvern sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive pentru Romania, inclusiv pensii mai mari, susține premierul Mihai Tudose. "Masurile fiscale adoptate ieri sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive pentru România, inclusiv…

- Agenția Naționala pentru Protecția Mediului (ANPM) face un studiu prinvind impactul noxelor supra mediului. Președintele ANPM, Cornel Brezuica, nu da ca sigura reintroducerea taxei de poluare. Totuși, oficialul susține ca parcul auto din România este destul de vechi și ca polueaza foarte…

- Asociația Teach for Romania recruteaza a cincea generație de profesori și invațatori pentru școlile din medii vulnerabile, din mai multe județe din țara, inclusiv Vrancea. In Vrancea sunt deja doua cadre didactice care predau la o școala din mediul rural in cadrul acestui program. ”Facem un apel la…

- Bogdan Chirieac a tras un semnal de alarma și subliniaza ca in aproape trei ani de mandat cu excepția continuarii ”razboiului romano-roman”, țara noastra nu s-a ales cu mai nimic. Analistul politic a explicat și așteptarile pe care romanii le au de la președinte, dar și necesitatea colaborarii cu…

- Ligia Deca, consilier de stat in cadrul Departamentului educatie si cercetare al Administratiei Prezidentiale, a declarat, joi, ca este o nevoie acuta de investitii in scolile din regiuni dezavantajate, precum si de masuri de sprijin pentru copiii vulnerabili din aceste unitati de invatamant. " 'Teach…

- "Eu cred ca ei si-au servit propriile lor interese. S-au folosit de povestea aceasta ca sa serveasca interesele lor pentru ca aici in Romania batalia a fost si pe bani. Sefii acestia de servicii sunt niste oameni foarte bogati. Daca ne uitam ce avere au si pe unde locuiesc, pe unde isi petrece vacantele…

- CNS Cartel ALFA ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa medieze conflictul dintre sindicate si Guvern, acuzand-o pe Lia Olguta Vasilescu, un „ministru cinic”, ca nu este preocupata de piata muncii, ca nu intelege legislatia si nici rolul si semnificatia pozitiei publice pe care o ocupa.…

- Cartel Alfa cere demiterea ministrului Muncii și solicita președintelui Klaus Iohannis medierea conflictului dintre partnerii sociali și Guvern. „Avem un ministru al Muncii cinic care nu este preocupat de piața muncii, care nu ințelege legislația și nici rolul și semnificația poziției publice pe care…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi sustine ca desi laudata pentru progresele ei, Romania nu este o poveste de succes a combaterii coruptiei. Intr-un interviu acordat Libertatea, Pippidi spune ca progresele facute in ultimii zece ani sunt foarte mici, in ciuda arestarilor record de persoane influente.…

- Cursuri de formare in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati vor fi organizate pentru ca pana in 2020, 70 la suta din institutiile publice din Romania sa aiba experti si tehnicieni in acest domeniu, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Conferinta femeilor…

- Printr-o declaratie de intentie transmisa in luna decembrie 2016, Fundatia pentru Educatie si Mestesuguri, solicita un spatiu pentru desfasurarea unei sectiuni a activitatii sale. Prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Campulung din data de 30.08.2017, Fundatia revine cu solicitarea acordului…

- Cartea electronica de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerul Afacerilor Interne, Romania și in sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum si utilizarea semnaturii electronice, in condițiile legii. CEI va facilita astfel…

- In ultima vreme nu s-a mai auzit nimic despre Pilonul II de pensii. Tacerea guvernantilor nu aduce insa nimic bun. Un raport al misiunii Comisiei Europene care a fost in Romania in perioada 26-27 septembrie arata ca autoritatile de la Bucuresti au de gand sa revina la sistemul din 2008, anul…

- România este printre primii zece exportatori mondiali de grâu și porumb și are cea de-a șasea suprafata agricola dintre țarile UE, dar cu toate acestea importurile de produse agroalimentare ale României au crescut, în anul 2016, cu 17 la suta fața de anul anterior, a declarat,…

- "Avem majorarea pensiei minime garantata de la 400 de lei care a crescut la 520 de lei, beneficiari sunt peste 1 milion de pensionari. Va fi crescuta conform programului de guvernare de la 1 ian 2018 la 640 de lei, de la 1 ian am avut cresterea pensiei cu 5, 25 la suta, majorarea punctului de pensie…

- Suntem in 2017 inca, dar lumea politica este deja cu gandul la anul electoral 2019 și chiar 2020. Tot ceea ce se intampla in aceste luni este ca un dans pe sarma al partidelor, toate acțiunile fiind pregatite prin prisma alegerilor ce urmeaza. Astfel, in toate acțiunile sale președintele Klaus Iohannis…

- Papei Francisc va vizita aproape sigur Romania anul viitor. Suveranul Pontif a fost invitat in țara noastra de președintele Klaus Iohannis, de Patriarhie și de Conferinta Episcopilor Catolici. Insa nimeni nu iși inchipuie ce cheltuieli imense presupune un astfel de...

- ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a avut miercuri o convorbire telefonica cu Presedintele Ucrainei, domnul Petro Porosenko, la solicitarea acestuia. Principala tema de discutie a fost Legea Educatiei recent adoptata in Ucraina. Presedintele Romaniei a exprimat in termeni fermi nemultumirea…

- "In data de 30 august am aprobat modificarea OUG 107/1999 privind garantarea pachetelor serviciilor turistice pentru ca la ora actuala Romania se afla intr-un pre-infringement pentru ca nu am transpus directiva din 1990, iar la 31.12. 2017 trebuie sa venim cu masuri concrete pe care sa le trimitem…

- ”Luni, 16 octombrie a.c., a avut loc cea de-a patra reuniune a Comisiei Prezidențiale privind Proiectul de țara, proiect inițiat de Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. In cadrul reuniunii, membrii Comisiei Prezidențiale, reprezentanți ai partidelor și formațiunilor politice parlamentare…

- "Am spus si reprezentantilor companiei, si dumneavoastra, ca nu facem infrastructura care sa lege Craiova de restul Romaniei pentru companie. O facem pentru noi, pentru Romania. Si de data asta, putem spune ca, in ceea ce priveste infrastructura care leaga Craiova de restul lumii, nu mai suntem la…

- Open data la Cluj. „Toata lumea tine de informatii, noi vrem sa le facem publice" Primarul Emil Boc a anuntat ca doreste crearea la Cluj a primei platforme de date publice open data. Clujul va fi precum Ozana „cea frumos curgatoare si limpede ca cristalul". Adica se transparentizeaza sau…

- Fiecare dintre noi are nevoie de un model și de povești care sa ne inspire la momentul potrivit. De mai bine de 6 ani, The Woman a adus aceste modele in fața a peste 3.000 de femei. Cu nume sonore in lumea de business și nu numai, cele mai de succes figuri feminine și-au impartașit experiența și…

- Victor Ponta reactioneaza la vestea ca un roman se afla printre sutele de persoane ranite in atacul armat din Las Vegas, in care si-au pierdut viata cel putin 50 de persoane. Fostul premier atrage atentia ca Romania trebuie sa faca mai mult pentru a evita asemenea incidente.Vezi și: Tudorel…

- Fosta șefa a Directiei de avizare din Ministerul Justitiei care a ocupat si functia de vicepresedinte alANRP, Ingrid Mocanu, a avut un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, a ambasadorului SUA, Hans Klemm dar si la adresa sefei DNA. Aceasta se intreaba retoric ce inseamna Statul de Drept si Ce atribuții…

- Tallinn: Klaus Iohannis despre digitalizarea serviciilor publice Klaus Iohannis. Foto. presidency.ro. Europa nu are înca o piata comuna digitala, dar acesta este un obiectiv care trebuie sa fie realizat în viitor, a declarat vineri, la Tallinn, presedintele Klaus Iohannis. Cât…

- ”Am vazut dosarul, dar nu pot sa va dau niciun detaliu din dosar. Pot sa va spun cu fermitate si cu toata sinceritatea ca nu sunt vinovata, nu am incalcat legea, ambele hotatari de guvern sunt date cu respectarea legislatiei. Consider ca e un atac la guvern, consider ca e un atac la PSD, consider…

- Prezent la evenimentul caritabil „The United Way Roundtable On Philanthropy”, președintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania lupta impotriva corupției, chiar daca unii politicieni refuza sa accepte acest lucru.