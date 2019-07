Incendiu in Vama Veche! Intervin pompierii

Pompierii constanteni intervin in aceste momente la intrare in localitatea Vama Veche pentru a lichida un incendiu de vegetatie. Pompierii au intervenit prompt si depun eforturi sustinute pentru stingere. In sprijin va interveni si o autospeciala de la Damen Mangalia, precizeaza ISU Constanta.Din fericire, nu exista… [citeste mai departe]