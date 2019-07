Carmen Avram, confruntare cu Dacian Cioloș în PE. ”Bătălie grea” "Am ales Comisia Agri, unde am sanse de 99% sa fiu membru plin. Vor fi redeschise niste dosare care vor fi renegociate, foarte importante pentru noi, legate mai ales de subventie, plafonare. Franta vrea sa ne lase fara subventii la ferme mai mari de 500 de hectare. Si aici va fi o batalie grea. Din pacate, aflu ca domnul Ciolos isi doreste foarte mult aceasta comisie si chiar vrea sa o prezideze. Avand in vedere trecutul lui de comisar, cand a negociat foarte prost cu Romania, cred ca voi avea de dus o batalie foarte grea. Va fi prima data cand voi fi in aceasta situatie de a negocia pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

