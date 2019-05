Stiri pe aceeasi tema

- Candidata Partidului Social Democrat pentru alegerile europarlamentare Carmen Avram le-a transmis vineri, de la Costesti, alegatorilor sa invete sa iubeasca de mici Romania, intrucat ceea ce se intampla acum in tara este "foarte grav". Carmen Avram a participat, alaturi de autoritatile judetului, la…

- Carmen Avram a participat, alaturi de autoritatile judetului, la inaugurarea scolii din satul Ferigile, recent modernizata cu fonduri guvernamentale. 'Personal, toata viata mea nu am cunoscut pe nimeni care sa fi realizat lucruri marete care sa nu fi mers la scoala. Este extrem de important ca toata…

- Calin Popescu Tariceanu a atacat dur USR la Timisoara. "Numai ca daca maine vor castiga alegerile cei care reprezinta astazi aripa tanara a Securitatii si ma refer la USR, sa fie convinsi cei care sunt afara ca vocea lor nu se va mai auzi. Pentru ca cei care astazi reprezinta USR - ii vad de ii vad…

- El a facut afirmatia dupa ce a fost informat ca o persoana care avea o pereche de catuse voia sa-i ceara demisia din fruntea Senatului Romaniei si a punctat ca nu se teme de astfel de manifestari care demonstreaza ca in Romania este astazi libertate de exprimare. "Dar daca maine vor castiga…

- „In ceea ce privește ordonanțele, eu va spun sincer ca in ziua de miercuri m-am amuzat. Vedeam un fel de teatru. Ii vedeam pe unii de la Bruxelles care țipau, amenințau și urlau ca nu cumva sa dați nu știu ce ordonanța. Ii vedeam și pe ai noștri de la Guvern. Și ei țipau și strigau: cum va permiteți…

- ”Decizia in PSD este sa așteptam sa treaca alegerile pentru Parlamentul European. Personal cred ca PSD-ul va avea un candidat. Nu a mai caștigat de mult alegerile prezidențiale așa incat nu imi imaginez ca nu va avea un candidat propriu”, a declarat Ecaterina Andronescu, in direct la Romania TV. …

- Semifinala de Fed Cup dintre Franța și Romania, programata pentru 20-21 aprilie, s-ar putea juca pana la in urma pe teritoriul țarii noastre. Anunțul a fost facut in aceasta dupa-amiaza de George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis. „Am stiu de la inceput ca echipa noastra va juca toate…

