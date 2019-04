Carmen Avram: Asta mi-au spus! M-a emoționat să văd cât de nedreptățiți sunt în țara lor „Nu vrem decat sa fim egalii lor!" „Fermierii straini au furat startul in Romania!" „Traim din mancarea pe care o cumparam de la magazin!" Asta mi-au spus fermierii din Slobozia, Țandarei și Fetești, cu care m-am intalnit in cursul zilei de sambata. M-a emoționat sa vad cat de mult muncesc și cat de nedreptațiți sunt in țara lor. Marile companii le impun o competiție neloiala prin faptul ca le impiedica accesul in supermarketuri. Fara sprijin, vor fi mereu la mila celor puternici, iar asta trebuie corectat. Fara sprijin, vor fi mereu la mila celor puternici, iar asta trebuie corectat. Le-am spus tuturor ca, pentru mine, fermierul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

