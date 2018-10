Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel București au admis, joi, contestația formulata de Carmen Adamescu și au inlocuit masura arestului la domiciliu cu controlul judiciar. Procurorii o acuza pe Carmen Adamescu de delapidare, prejudiciul fiind de peste 40 de milioane de lei.Carmen Adamescu a fost prezenta,…

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au aplicat sechestrul asigurator pe 16 bunuri imobile, in valoare totala de peste 41.000.000 de lei, ale lui Carmen Adamescu. Fosta sotie a lui Dan Adamescu este urmarita penal intr-un…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti arata ca au dispus arest la domiciliu pentru Carmen Adamescu deoarece probele de la dosar arata ca a derulat o activitate infractionala in baza unor mecanisme bine puse la punct pentru a crea aparenta de legalitate in ceea ce priveste firmele sale.

- Instanta a decis plasarea in arest la domiciliu pentru durata a 30 de zile in cazul lui Carmen Adamescu, fosta sotie a afaceristului Dan Adamescu. Sedinta de judecata a avut loc joi la Tribunalul Bucuresti, la o zi dupa ce Carmen Adamescu a fost retinuta pentru 24 de ore, intr-un dosar in care s-au…

- Surse judiciare au declarat, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca fosta soție a lui Dan Adamescu a refuzat sa dea declarații scrise.Carmen Adamescu a fost reținuta pentru delapidare și evaziune fiscala, dupa ce procurorii și polițiștii au facut percheziții, miercuri, la locuința acesteia și la sediul…

- Procurorul a cerut instanței plasarea lui Carmen Adamescu și nu a mai cerut arestarea preventiva. Fosta soție a lui Dan Adamescu a fost reținuta miercuri sub acuzația de evaziune fiscala. Polițiștii au facut miercuri percheziții in locuințele mai multor persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de…

- Procurorii de la Parchetul Capitalei au propus judecatorilor arestul la domiciliu in cazul lui Carmen Adamescu, potrivit unor surse judiciare.Fosta soție a lui Dan Adamescu este in prezent la Tribunalul București unde magistrații vor decide daca admit cererea procurorilor. Citește și…

- Carmen Adamescu, fosta soție a omului de afaceri Dan Adamescu, va fi dusa, joi, la Tribunalul București unde judecatorii vor decide daca emit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele ei.Pana la acest moment, magistrații nu au stabilit ora la care se va judeca cererea procurorilor.…