Carmen Adamescu a fost retinuta, miercuri, pentru 24 de ore, in dosarul in care politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR au efectuat perchezitii la locuintele mai multor persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei prin delapidare si evaziune fiscala, potrivit unor surse judiciare. Carmen Adamescu a fost audiata mai multe ore de ofiterul de caz, insa nu a colaborat cu anchetatorii, au precizat sursele citate. De asemenea, ea nu a dorit sa dea declaratii scrise in acest dosar. Miercuri dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii…