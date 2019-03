Carly Ray Jepsen lanseaza piesele „Now That I Found You” si „No Drug Like Me”

Stiri pe aceeasi tema

- Jukebox & Bella Santiago lanseaza single-ul si videoclipul: “Ma intorc zi de zi”. Produsa in studiourile Famous Production, “Ma intorc zi de zi” este o piesa sensibila si emotionanta, despre dragostea care se intoarce, zi de zi, la fel de prezenta si puternica, chiar si in momentele de cumpana. “«Ma…

- In luna aprilie 2018, Niall Horan a luat decizia de a lua o scurta pauza de la turneul sau si a facut o oprire in Dublin, pentru a inregistra piesele de pe albumul sau de debut, “Flicker”, alaturi de orchestra RTE Concert Orchestra. Astazi, Niall Horan lanseaza albumul “Flicker” in varianta reinterpretata…

- Sigrid, pop-starul norvegian, lanseaza single-ul „Don’t Feel Like Crying”, extras de pe albumul „Sucker Punch”, material disponibil pentru precomanda, a carui lansare este programata pe 8 martie. Piesele artistei de doar 22 de ani sunt compozitii incredibile, ce redau povesti neasteptate prin colaje…

- In momentul in care toata lumea credea ca s-au epuizat toate variantele de interpretare ale piesei „Last Christmas” (de la George Michael), cantaretul si compozitorul britanic, James TW, tine sa ne demonstreze contrariul. Interpretul de doar 20 de ani lanseaza o noua varianta a clasicei compozitii din…

- Rapperul Lil Mosey “rupe gura targului de Craciun”, cum s-ar zice, si lanseaza propria idee de piesa dedicata Craciunului, “K For Christmas”. Produsa alaturi de Royce David, piesa dispune, desigur, de instante stilistice caracteristice stilului Lil Mosey si abordeaza temele luxului, femeilor si banilor.…

- Legendarul Neil Diamond lanseaza o minunata editie de colectie, sarbatorind asa cum se cuvine cei 50 de ani de cariera. Aceasta editie de colectie contine 6 CD-uri, al caror continut comprima intreaga istorie a muzicii lui Neil Diamond. Colectia aniversara va reuni 115 piese – cele mai cunoscute hit-uri…

- Artista si producatoarea Myra Monoka lanseaza „Drinking About You”, alaturi de Cat Music si AM:PM Music. Produsa de Myra si Stas, piesa are un deep-house groove ce se imbina perfect cu vocea dulce a Myrei. „«Drinking About You» este un single care se bazeaza pe faptul ca e mult mai usor sa te deschizi…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat miercuri infiintarea unui nou fond de investitii ecologice in valoare de 100 de milioane de dolari neozeelandezi (69,28 milioane de dolari americani) pentru stimularea participarii sectorului privat la o campanie pentru atingerea obiectivului de…