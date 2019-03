Carly Rae Jepsen lanseaza videoclipul piesei „Now That I Found You”

Stiri pe aceeasi tema

- Rapper-ul 2 Chainz si superstarul Ariana Grande colaboreaza din nou si lanseaza piesa „Rule The World”, un material care se bucura si de un videoclip inedit, regizat de catre Sebastian Sdaigui. Cea mai recenta piesa lansata de catre Ariana si 2 Chainz este cunoscutul remix al single-ului „7 Rings”.…

- In timp ce single-ul „Pure Water”, colaborarea dintre Mustard si Migos, urca in clasamentul Billboard Hot 100, videoclipul piesei este si el, de acum, disponibil. Viziunea regizorului Colin Tilley asupra materialului video surprinde intocmai spiritul piesei, bucuria de a trai. Videoclipul ii intruchipeaza…

- On a Sunday, melodia Romaniei pentru Eurovision 2019, va avea un show pe masura, pe scena din Tel Aviv. Conceptul, gandit de regizorul Petre Nastase, a fost pus in scena in studiourile TVR și trimis organizatorilor din Israel. Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision, n-a dezvaluit niciun detaliu…

- Carly Ray Jepsen revine intr-un mare fel – creatoarea hit-ului „Call Me Maybe” (2012) ne revigoreaza cu o doza dubla de adrenalina muzicala si lanseaza piesele „Now That I Found You” si „No Drug Like Me”, disponibile pe toate platformele digitale. „Now That I Found You” (produsa de Captain Cuts) si…

- benny blanco si Tainy, producatorul premiat cu Grammy, colaboreaza cu Selena Gomez si J Balvin pentru lansarea piesei „I Can’t Get Enough”, un material viu, colorat, plin de energie, al carui ritm molipsitor nu poate fi ignorat. blanco si Tainy – producatorul hit-ului „I Like It” de la Cardi B si al…

- Thirty Seconds to Mars lanseaza piesa „Love is Madness”, o colaborare emotionanta cu Emma, cunoscuta artista originara din Italia. Jared Leto a anuntat acum cateva saptamani lansarea acestei piese cu insertii in limba italiana, a carei varianta originala este inclusa pe cel mai recent album al trupei…

- Jukebox & Bella Santiago lanseaza single-ul si videoclipul: “Ma intorc zi de zi”. Produsa in studiourile Famous Production, “Ma intorc zi de zi” este o piesa sensibila si emotionanta, despre dragostea care se intoarce, zi de zi, la fel de prezenta si puternica, chiar si in momentele de cumpana. “«Ma…

- Troye Sivan a inceput anul in forta si le ofera fanilor sai clipul piesei “Lucky Strike”. Videoclipul este regizat de Emma Westenberg , regizorul nominalizat la premiile Grammy pentru clipul “Pynk”, lansat de Janelle Monae. Asa cum ne-a obisnuit deja, Troye Sivan mentine un dialog deschis cu fanii sai.…