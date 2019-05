Stiri pe aceeasi tema

- Carly Rae Jepsen lanseaza o noua piesa de pe urmatorul album. „Julien” este track-ul care apare odata cu anuntarea tracklistingul albumului; piesa este produsa de catre Kyle Shearer. Pre-comanda albumul: https://umusic.lnk.to/CarlyRaeDedicatedPR Fanii care vor precomanda albumul vor putea descarca gratuit…

- Imediat dupa ce a confirmat ca va face parte din line up-ul festivalului Coachella, Tame Impala (Kevin Parker) a lansat single-ul „Borderline”, a carui premiera a avut loc in cadrul emisiunii Saturday Night Live. „Borderline” reunește in mod magistral sunete distincte, specifice mai multor genuri muzicale…

- E al doilea ei single. Daca ii dai un play, s-ar putea sa-ți placa ce are de zis Alexia Talavutis. “Am simțit ca piesa asta merge la fix cu dansul pentru ca dansul e cea mai eliberatoare forma de bucurie. Și cum sa canți despre iubire daca nu dansand? Am descoperit dansul cand eram foarte... View Article

- Carly Ray Jepsen revine intr-un mare fel – creatoarea hit-ului „Call Me Maybe” (2012) anunța lansarea noului sau album, a carui lansare va avea loc pe 17 mai. Materialul „Dedicated” este deja disponibil pentru pre-comanda pe Spotify: https://carlyraejepsen.lnk.to/Dedicated Imediat dupa ce ne-a revigorat…

- Cu un sound fresh și un beat alert, piesa produsa in studiourile Metropolitan Records reda povestea celui care iubește fara a fi iubit. Muzica este compusa de Silviu Paduraru, fondatorul proiectului Deepside Deejays, iar versurile sunt scrise de Theea Miculescu și Alexandra Tirtirau. Videoclipul piesei…

- Odata cu lansarea materialului video al piesei “Now That I Found You”, Carly Rae Jepsen ne prezinta o cu totul alta perspectiva asupra piesei, folosindu-se de instrumente precum umor, ironie fina, carisma si dragostea universala pentru… pisici. Conceptul videoclipului piesei „Now That I Found You” este…

- Andreea Olaru lanseaza un “mesaj vocal” sensibil, care are toate ingredientele pentru a ajunge in inimile tuturor – “Sun-o pe ea”. Noul single spune o altfel de poveste de iubire, un triunghi al dragostei in care el si ea inca se mai iubesc. In dragoste, tot ce vrei sa simti este fericire, dar aceasta…

- Carly Ray Jepsen revine intr-un mare fel – creatoarea hit-ului „Call Me Maybe” (2012) ne revigoreaza cu o doza dubla de adrenalina muzicala si lanseaza piesele „Now That I Found You” si „No Drug Like Me”, disponibile pe toate platformele digitale. „Now That I Found You” (produsa de Captain Cuts) si…