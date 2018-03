Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen spune ca daca ar fi privit cursa din Australia, Grand Prix-ul inaugural al sezonului 2018, din fața unui televizon, nu ar fi rezistat pana la capat. Daca ar fi sa ne luam dupa cursa de debut din Australia, fanii Formulei 1 se gandesc cu groaza la un sezon competițional plictisitor. Parerea…

- Pilotul german al echipei Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, a castigat Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1 din acest sezon, care a avut astazi pe circuitul Albert Park din Melbourne.

- Primul weekend de curse din 2018 este unul de uitat pentru HAAS. Dupa abandonul cu ambele monoposturi și implicit 0 puncte, echipa fost amendata dupa cursa de la Melbourne cu $10,000. Inainte de prima intrare la boxe, piloții HAAS rulau foarte bine și erau plasați imediat in urma podiumului. Ghinionul…

- Sebastian Vettel il devanseaza pe Lewis Hamilton la Melbourne, aducand prima victorie a sezonului in tabara Ferrari. Avantaj pentru Vettel dupa primul Mare Premiu de Formula 1 din 2018. Germanul a profitat la maximum de o perioada exploziva a cursei in care mașina de siguranța virtuala (VSC) l-a ajutat…

- Marele Premiu de Formula 1 al Australiei 2018. Prima etapa din Marele Circ se desfașoara la Melbourne, intre 23 și 25 martie (Digi Sport și Telekom Sport). 20 de piloți de la 10 echipe se vor intrece in 21 de etape ale sezonului 2018 . Cursa e duminica dimineața de la 8:10. Calificarile sunt programate…

- FORMULA 1 LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT: Prima cursa a anului LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. Pilotul britanic Lewis Hamilton va pleca din pole position la Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, editia 2018. El a fost cel mai rapid in calificari, fiind urmat de…

- Un tur de excepție i-a adus lui Lewis Hamilton pole position-ul in primul Mare Premiu al sezonului. Minutele s-au scurs și senzația era ca batalia din frunte pentru pole avea sa fie una pe muchie de cuțit. Așa a și fost pana cand Hamilton a realizat un tur extraordinar. Britanicul va pleca de pe prima…

- CONFLICT INTRE LIDERII ECHIPELOR FERRARI ȘI RED BULL LA CONFERINȚA DE PRESA DEDICATA ACESTORA DINAINTEA CURSEI DE LA MELBOURNE. BOSS-UL FERRARI, MAURIZIO ARRIEVABENE ȘI CHRISTIAN HOMER DE LA RED BULL S-AU LUAT LA CEARTA PENTRU TRECEREA FOSTULUI OFICIAL FIA LAURENT MEKIES LA FERRARI. Mekies trece la…

- DEBUTUL DE SEZON DIN AUSTRALIA VINE CU O NOUA SURPRIZA PENTRU PILOȚII DE FORMULA 1 ȘI FANII ACESTORA. CU DOAR CATEVA ZILE INAINTE DE STARTUL CAMPIONATULUI 2018 DE LA MELBOURNE, OFICIALLI AU ANUNȚAT CA AU INTRODUS O A TREIA ZONA DE DRS PE CIRCUIT. Spectacolul va fi la cote maxime pe circuitul de la Melbourne…

- Sezonul 2018 este pe cale sa inceapa, iar pentru prima data dupa foarte mulți ani analiza prestațiilor din teste nu ne-a putut oferi un tablou clar al repartiției forțelor. Mai jos aveți analizate sintetic cateva dintre aspectele pivotale ce macina lumea F1 inainte de pornirea motoarelor la Melbourne.…

- Deși nominalizarile pneurilor pentru Marele Premiu al Australiei sunt la fel ca și anul trecut – soft, supersoft și ultrasoft – compozițiile sunt cu o treapta mai moi in 2018, contribuind la creșterea performanțelor, lucru observat deja din testele de pre-sezon. Cu noi mașini, noi piloți, o vreme schimbatoare…

- Campionul de anul trecut, Martin Truex a obtinut prima sa victorie in actualul sezon de NASCAR. Pilotul american a castigat cursa din California, a cincea etapa a celui mai popular campionat automobilistic.

- De la agonie la extaz, astfel se poate descrie in doar cateva vorbe parcursul echipei Extreme Speed Motorsport in ediția 2018 a cursei de la Sebring dupa ce echipa lui Scott Sharp a pierdut unul dintre cele doua Nissan-Ligier in chiar primul viraj al primului tur, reușind sa aduca insa cealalta mașina…

- Pilotul italian Andrea Dovizioso (Ducati) a castigat Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza editia 2018, la clasa MotoGP, care a avut loc duminica pe circuitul de la Losail.

- Pilotul francez Sebastien Ogier (Ford Fiesta FS) a fost penalizat in etapa power stage, ultima din cadrul Raliului Mexicului, si a pierdut bonusul de patru puncte pentru locul 2, dar a ramas cu victoria finala din cursa mexicana, relateaza Reuters. Comisarii de cursa i-au aplicat o penalizare…

- O manevra do-or-die a lui Alexander Rossi a schimbat soarta primei etape a noii stagiuni din IndyCar, debutul remarcabil al lui Wickens sfarșindu-se in parapet și victoria mergand catre Sebastien Bourdais. Daca anul trecut Ed Jones era unicul debutant care facea program complet in IndyCar, noul sezon…

- Cu toate ca sezonul F1 2017 a fost caștigat de Mercedes și Hamilton, ne-am putut bucura și de curse in care Ferrari, prin Vettel, și Red Bull Racing, prin Ricciardo și Verstappen, au ieșit victorioși, dupa dueluri pe circuit cu monoposturile argintii. Max Verstappen a caștigat doua Grand Prix-uri anul…

- Daniel Ricciardo a fost cel mai rapid pilot in ziua 6 de teste de pe circuitul Montmelo. Pilotul echipei Red Bull a corectat recordul circuitului folosind pneurile HyperSoft. El a oprit cronometrul la 1m18.047s. Fata de cel mai bun timp al sesiunilor de teste de iarna din 2017, timpul lui Ricciardo…

- NISSAN A DEZVALUIT MONOPOSTUL CU CARE VA CONCURA PRODUCATORUL JAPONEZ IN FORMULA E. FUTURISTIC ESTE TERMENUL CARE DESCRIE CEL MAI BINE CUM ARATA NOUL MONOPOST, FIIND PRIMIT CU URALE DE CATRE FANII COMPETIȚIEI DEDICATE MAȘINILOR ELECTRICE. Dupa ce partenerul Renault a parasit duo-ul francezo-japonez…

- Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au anuntat marti ca vor lansa propriul serviciu de televiziune la cerere, denumit F1 TV, prin care doresc sa ofere vizionarea curselor fara difuzori intermediari, informeaza AFP. Acest nou serviciu, descris drept "un mijloc inovator pentru fani de a-si…

- McLaren today revealed its much-anticipated new Formula 1 car. The striking MCL33 will contest the 2018 FIA Formula 1 World Championship, and marks the first time in McLaren’s 52-year history that it has run a car powered by Renault engines. The car will race in a stunning new livery that draws its…

- Cu ocazia celei de-a cincea ediții, evenimentul sportiv internațional Maratonul Nisipului va cuprinde o noua cursa, cea de kilometri, adresata tuturor persoanelor care iși doresc sa alerge alaturi de cei dragi, dar se tem ca nu ar putea face fața curselor competitive. Prin aceasta noua proba, organizatorii…

- Anthoine Hubert set an overall fastest time in the first 2018 GP3 test in the morning of the second day in a 1:48.674, as ART Grand Prix teammate Callum Ilott topped a truncated afternoon session at Le Castellet, France with a 1:49.144. Although overcast, dry weather conditions meant that the teams…

- Jake Hughes was fastest overall in the first GP3 test session of 2018, setting a best lap of 1:49.456 to beat ART Grand Prix teammate Nikita Mazepin and Niko Kari of MP Motorsport to the top of the timesheets. The day was greeted with a mixture of early snowfall and drizzle, and the teams spent […]…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso, care va concura in acest an pentru prima oara in Campionatul Mondial de anduranta (WEC), si-a propus ca obiectiv sa participe la cele opt curse in program, sa se impuna la Le Mans si sa devina campion mondial in aceasta specialitate a automobilismului, relateaza EFE.…

- Renault Sport Formula One Team reveals Renault R.S.18 car F1 challenger will continue the team’s upward performance trajectory Nico Hulkenberg and Carlos Sainz back once again in the driving seats Jack Aitken steps up to Third and Reserve Driver role Nico, Carlos and Jack joined by Artem Markelov as…

- The GP3 Series returns to action at the Circuit Paul Ricard in Le Castellet, France on the 21-22 February for the first of three pre-season tests ahead of the 2018 season opener at the Circuit de Barcelona-Catalunya on the 11-13 May. On the back of winning the Teams’ Championship, ART Grand Prix will…

- RENAULT ȘI-A PREZENTAT MONOPOSTUL RS18 CU CARE VA CONCURA IN MARELE CIRC IN SEZONUL 2018. FRANCEZII DEVIN ASTFEL A CINCEA ECHIPA DE FORMULA 1 CARE IȘI PREZINTA MONOPOSTUL INAINTEA INCEPERII OFICIALE A CAMPIONATULUI. Cei doi piloți care vor conduce noul RS18 pe circuitele din intreaga lume, Nico Hulkenberg…

- RED BULL RACING ȘI-A LANSAT OFICIAL MONOPOSTUL PENTRU SEZONUL 2018. INVELIT IN CULORI MATE NEGRU, ALBASTRU ȘI ALB, RB14 MARCHEZA O INDEPARTARE RADICALA DE LA TRADIȚIONALA COMBINAȚIE DE BLEUMARIN, GALBEN ȘI ROȘU, CARE REPREZENTA NU DOAR IDENTITATEA ECHIPEI DE FORMULA 1, CI IDENTITATEA GLOBALA A MARCII…

- Schioarea americana Lindsey Vonn l-a criticat in dese randuri pe presedintele SUA Donald Trump si a afirmat ca nu va merge la Casa Alba daca va fi invitata. Sambata, dupa ce a ocupat doar locul sase la Super G, Vonn a fost tinta jignirilor si amenintarilor trimise pe retelele de socializare de catre…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural. "Nu exista nicio sansa pentru a mai descoperi supravietuitori",…

- RENAULT SE PREGATEȘTE SA LIVREZE UN MOTOR MULT MAI PUTERNIC ȘI FIABIL PENTRU NOUL SEZON, POTRIVIT REPREZENTANȚILOR COMPANIEI. ASTFEL, FANII SE AȘTEAPTA LA O COMPETIȚIE MAI INCITANTA INTRE ECHIPELE CARE FUNCȚIONEAZA CU MOTOARELE FRANȚUZEȘTI ȘI FERRARI SAU MERCEDES. Chiar daca producatorul francez a caștigat…

- Verstappen a dovedit deja ca este unul din cei mai talentați piloți din actuala grila F1 și un combatant veritabil pe circuit, in fiecare cursa. Anul trecut, in Malaezia, Max Verstappen a caștigat cel de-al doilea Grand Prix al carierei, dupa ce l-a depașit pe Hamilton și a trecut la conducerea intrecerii.…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso va concura, in 16 si 17 iunie, in cursa de 24 de ore de la Le Mans, la volanul unei masini a echipei Toyota Gazoo Racing. Sportivul echipei de Formula 1 McLaren va mai concura si in alte etape ale Campionatului Mondial de anduranta, insa obiectivul principal va ramane…

- McLaren a anunțat ca Alonso va participa in sezonul de anduranța care cuprinde Cursa de 24 de Ore de la Le Mans in 2018. Confirmarea lui Fernando Alonso in echipa Toyota Gazoo Racing vine la doar cateva zile dupa ce pilotul spaniol a luat parte la Rolex 24 at Daytona. Acesta a facut echipa cu […] Acest…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a cucerit al doilea sau titlu in Raliul raid Dakar, sambata, la categoria auto, la opt ani dupa primul, la finalul celei de-a 14-a etapei a cursei, desfasurata in circuit la Cordoba (Argentina). Romanul Emanuel Gyenes a terminat cursa pe locul 23 la categoria moto.

- Felix Rosenqvist i-a raspuns cu aceeași moneda lui Sebastien Buemi dupa cursa marocana din 2017, reușind sa-și depașeasca rivalul pe final de cursa pentru a invinge și a trece la șefie in clasamentul general. Antonio Felix da Costa, Nick Heidfeld și Tom Blomqvist au lovit zidurile intr-o sesiune de…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a castigat etapa a saptea a Raliului Dakar 2018 la sectiunea auto, desfasurata sambata, intre La Paz, capitala Boliviei, si Uyuni, si este noul lider in clasamentul general. Ibericul a profitat de problemele mecanice pe care le-a avut francezul Stephane…

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota) a castigat luni etapa a treia a Raliului Dakar 2018, la sectiunea auto, etapa desfasurata in Peru, intre localitatile Pisco si San Juan de Marcona, in timp ce francezul Stephane Peterhansel (Peugeot) a preluat conducerea in clasamentul general, conform…

- Pe 14 ianuarie va avea loc testul colectiv pentru debutanții Formulei E, pe strazile din Marrakesh. Așa cum era de așteptat, printre juniori se gasesc și piloți cu greutate, inclusiv campioni ai DTM. Dupa etapa a treia a sezonului 2017/18 ce va avea loc pe traseul Moulay-al-Hassan pe 13 ianuarie, cele…