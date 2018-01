Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a cucerit al doilea sau titlu in Raliul raid Dakar, sambata, la categoria auto, la opt ani dupa primul, la finalul celei de-a 14-a etapei a cursei, desfasurata in circuit la Cordoba (Argentina).

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a cucerit al doilea sau titlu în Raliul raid Dakar, sâmbata, la categoria auto, la opt ani dupa primul, la finalul celei de-a 14-a etapei a cursei, desfasurata în circuit la Cordoba (Argentina). Sainz (55 ani) si copilotul sau Lucas Cruz au încheiat…

- Pilotul australian Toby Price (KTM) s-a impus, vineri, in etapa a 13-a a Raliului Dakar 2018 la sectiunea moto, desfasurata intre localitatile argentiniene San Juan si Cordoba, in timp ce romanul Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 26. Price a reusit al doilea sau succes de etapa…

- Dupa 11 dintre cele 14 etape ale Dakar 2018, Emanuel Gyenes ocupa locul 24 in clasamentul general, izbutind sa mentina un ritm bun in dunele de la Fiambala, desi a avut mari dificultati cu sistemul de navigatie. Etapa a 12-a programata astazi a fost anulata pentru categoria moto din motive de siguranta.…

- Organizatorii Raliului Dakar 2018 au decis sa anuleze, la sectiunile moto si quads, cea de-a 12-a etapa a cursei, programata joi intre orasele argentiniene Chilecito si San Juan, informeaza agentia EFE, citata de Agerpres. Anularea etapei a fost generata de refuzul pilotilor de motociclete si quads…

- DAKAR 2018: Gyenes a incheiat etapa in cinci ore si 20 de minute. Invingator a fost australianul Toby Price (KTM), urmat de argentinianul Kevin Benavides (Honda) si de francezul Antoine Meo (KTM). Etapa a XII-a va avea loc joi, intre Fiambala/Chilecito si San Juan.

- Olandezul Bernhard ten Brinke (Toyota) a castigat miercuri, la clasa auto, etapa a 11-a a Raliului-raid Dakar 2018, desfasurata intre orasele argentiniene Belen si Chilecito, in timp ce spaniolul Carlos Sainz (Peugeot) si-a consolidat avansul in fruntea clasamentului general. Bernhard…

- Francezul Stephane Peterhansel (Peugeot) a castigat marti, la clasa auto, etapa a 10-a a Raliului Dakar 2018, desfasurata in Argentina, intre Salta si Belen, in timp ce coechipierul sau spaniol Carlos Sainz si-a pastrat prima pozitie in clasamentul general. Peterhansel a parcurs cei 373…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de o majoritate covarsitoare pro-Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a anuntat ca va demisiona, dar ca nu va asigura interimatul. Dragnea a trantit al doilea Guvern al PSD in decurs de un an. In joc intra acum Klaus Iohannis,…

- Etapa a 7-a (sambata) a fost una cu ghinion pentru Peterhansel. Francezul a pierdut șefia clasamentului general in urma unui accident. Peterhansel a revenit in etapa de duminica și a caștigat runda cu un avans firav. Sainz (Peugeot) este lider la general.

- Emanuel Gyenes a trecut cu bine peste cei aproximativ 1.000 de km facuți fara asistența tehnica și la altitudini minime de 3.200 de metri și maxime de 4.800 de metri, ajungand in Argentina pe locul 27 in clasamentul general. Ediția nr. 40 a celui mai dur rally-raid din lume se va incheia sambata, 20…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a castigat etapa a saptea a Raliului Dakar 2018 la sectiunea auto, desfasurata sambata, intre La Paz, capitala Boliviei, si Uyuni, si este noul lider in clasamentul general. Ibericul a profitat de problemele mecanice pe care le-a avut francezul Stephane…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (55 ani) a castigat joi etapa a sasea a Raliului Dakar 2018, desfasurata intre Arequipa si La Paz, capitala Boliviei, devansandu-l cu patru minute pe francezul Stephane Peterhansel, coechipierul sau de la Peugeot, care si-a pastrat prima pozitie in clasamentul general.…

- Francezul Sebastien Loeb (Peugeot) a abandonat raliul Dakar miercuri in etapa a 5-a, dupa ce copilotul sau Daniel Elena s-a accidentat in debutul cursei si a avut dureri mari, dar si pentru ca au intrat cu masina intr-un loc din care nu au mai putut sa o scoata rapid.

- Motociclistul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 29 in etapa a patra a Raliului Dakar 2018, disputata in zona portului peruan San Juan de Marcona. Gyenes a incheiat cei 330 de kilometri ai cursei in patru ore, 41 de minute si 34 de secunde, la 33 de minute si 11 secunde de invingator,…

- Sebastien Loeb (Peugeot) a caștigat etapa a patra a Raliului Dakar. Podiumul a fost completat de coechipierii Carlos Sainz și Stephane Peterhansel. In clasamentul general, Peterhansel conduce, francezul fiind urmat de Loeb și Sainz.

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota) a castigat luni etapa a treia a Raliului Dakar 2018, la sectiunea auto, etapa desfasurata in Peru, intre localitatile Pisco si San Juan de Marcona, in timp ce francezul Stephane Peterhansel (Peugeot) a preluat conducerea in clasamentul general.

- Unele locuri de pe harta, chiar daca sint create de om, par desprinse dintr-un film. Cu toate acestea, sint cit se poate de reale. Padurea-chitara Daca vreți sa vizitați o padure in forma de chitara, mergeți la Cordoba, Argentina. In imaini pare ireala, dar este adevarata. Ținta-gigant Situata in deșertul…

- Mihaela Buzarnescu, locul 56 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi al turneului de Hobart, cu premii de 250.000 de dolari.Buzarnescu a trecut in runda inaugurala de frantuzoaica Alize Cornet, locul 38 WTA si cap de serie numarul 4, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 23 de minute de joc.…

- Motociclistul Emanuel Gyenes, la Raliul Dakar 2018. Satamareanul a plecat duminica spre Lima. El participa la a 4o-a ediție a celul mai greu rally-raid din lume. ACTUALIZARE 6 ianuarie, ora 21.40. Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul 43 (din 122 de concurenți) la finalul primei etape a Raliului Dakar…

- Cea mai dificila competiție de rally-raid din lume debuteaza sambata, 6 ianuarie. Vor fi doua saptamani in care piloții vor ataca Anzii și dunele din America de Sud pe parcursul a 9000 de kilometri.

- Emanuel Gyenes, pilotul Autonet Motorcycle Team, va lua peste cateva zile startul in cea de a 40-a editie a celei mai dure competitii de anduranta din sportul cu motor. Acesta va fi Dakar-ul numarul opt pentru Mani, care a decis ca in 2018 sa revina la Maraton, clasa pe care a castigat-o de doua…

- In primul meci de tenis feminin din istoria turneului, Jelena Ostapenko s-a impus in fata Serenei Williams, scor 6-2, 3-6, 10-5.Pana in prezent, turneul de la Abu Dhabi a fost castigat de Andy Murray (2), Rafael Nadal (4) si Novak Djokovici (3). "Nu imi evaluez nicicum acest rezultat.…

- Carlos Sainz este un caștig pentru Formula 1 și un pilot ce se poate lupta pentru victorii cu un monopost potrivit, acesta reușind multe clasari in puncte in cele trei sezoane in Marele Circ. Pilotul spaniol a terminat sezonul F1 2017 la Renault F1 Team (prima sa cursa cu echipa franceza find in Austin,…

- Mihai Leu a fost invitat la emisiunea "La Maruta", unde a vorbit despre cum a reusit sa invinga cancerul. Fostul campion mondial de box a marturisit ca sotia lui, Ana, si copilul lor, Marco, au fost in permanenta alaturi de el.

- Pugilistul Cristian Ciocan a fost invins, vineri, de boxerul rus Alexander Povetkin, in gala de la Ekaterinburg, intr-un meci contand pentru centurile WBO International si WBA International la categoria grea.Povetkin s-a impus la puncte, dupa 12 runde: 120-107, 120-108, 118-108, scrie news.ro.…

- Olympiacos Pireu si Real Madrid au facut o partida superba in etapa a 11-a a Euroligii de Baschet. Grecii s-au impus cu 92-83 dupa overtime, iar spaniolii au suferit a treia infrangere consecutiva.

- Pugilistul roman Flavius Biea a fost invins prin KO tehnic in repriza a 12-a de ucraineanul Valentin Golovko, vineri seara, in Sala Sporturilor ''Romeo Iamandi'' din Buzau, in meci pentru titlul WBA Continental la categoria welter, in gala de box profesionist ''Lupii din Carpați''. Biea,…

- Naționala de handbal feminin a Sloveniei a invins in debutul Campionatului Mondial reprezentativa Franței, scor 24-23, in ceea ce a reprezentat marea surpriza a acestui inceput de turneu final. Surpriza e cu atat mai mare pentru ca inaintea meciului Franța era favorita clara, avand la pariuri cota 1.06…

- Francezul Jo-Wilfried Tsonga, numarul 15 mondial, l-a invins, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, 6-1, pe belgianul Steve Darcis, locul 76 ATP, in al doilea meci al finalei Cupei Davis, care se desfasoara la Lille. Scorul general al intalnirii este 1-1, dupa ce prima partida a zilei a fost castigata de…

- RALIUL DAKAR 2018. Ediția de anul viitor a celebrului raliu-raid, a zecea consecutiva desfașurata pe continentul sud-american, va debuta pe 6 ianuarie in capitala peruana Lima, urmand sa se incheie pe 20 ianuarie, in orașul argentinian Cordoba, care gazduiește anuala o etapa din Campionatul Mondial…

- Raliul Dakar 2018 va sarbatori patru decenii de existența in 2018, organizatorii pregatind pentru aceasta ocazie speciala un traseu extrem de dificil, care va include trei țari, Peru, Bolivia și Argentina, și ii va pune serios la incercare pe concurenți pe cei peste 8.700 km ai sai. Ediția de anul viitor…

- MINI ataca cea de-a 40-a ediție a celui mai faimos eveniment de profil cu doua modele diferite, vizand continuitatea la Dakar, in opoziție cu rivalii de la Peugeot care se retrag. Intre 2012 și 2015, MINI a obținut patru victorii consecutive la Dakar, alaturi de gruparea X-raid. Ulterior, Peugeot a…

- CSM Poli Iași a invins-o aseara in Copou, cu 1-0, pe FCSB, vicecampioana Romaniei și liderul la zi al Ligii I, prin reușita mijlocașului Panțaru (min. 47). Trupa lui Flavius Stoican, ce a urmarit meciul din tribune, fiind suspendat dupa eliminarea de la Cluj, a jucat de la egal la egal cu mai titratul…

- Echipa feminina de tenis a Belarusului a restabilit egalitatea impotriva celei a Statelor Unite in finala Fed Cup, scorul fiind acum 1-1, dupa ce Arina Sabalenka a invins-o pe Sloane Stephens, 6-3, 3-6, 6-4, in al doilea meci de simplu de sambata, la Minsk. Arina Sabalenka, 19 ani și…

- Campioana Spaniei s-a reabilitat in fața suporterilor dupa doua infrangeri la rand cu Girona și Tottenham. Cristiano Ronaldo și compania au trecut pe Santiago Bernabeu de Las Palmas cu scorul de 3-0.

- Constructorul francez de automobile Peugeot a confirmat marți ca anul viitor va participa pentru ultima oara la Raliu Dakar, competiție ajunsa la cea de-a 40-a ediție, la startul careia se va prezenta cu un "dream team" compus din piloții francezi Sebastien Loeb, Cyril Despres și Stephane…

- Argentina a fost lovita zilele trecute de o furtuna violenta și o grindina puternica. Fotografiile surprinse imediat dupa fenomenele meteo extreme prezinta o imagine aproape apocaliptica: mașini ingropate pina la nivelul portierei in gheața și apa. Furtuna a lovit orașele din centrul provinciei Cordoba,…

- Ploaia cu grindina a devastat provincia Cordoba unde mai multe drumuri au fost inchise, iar autoturismele aflate in trafic au ramas prinse in gheata, asa cum se vede in imaginile publicate de Organizatia Mondiala de Meteorologie. Citeste si S-a facut intuneric in plina zi si din cer pica grindina…

- Debut victorios in fața suporterilor timișoreni pentru UVT Agroland Timișoara, in sezonul 2017/2018. Echipa timisoreana a caștigat derbiul banațean cu CSM Lugoj, și a obținut al treilea succes consecutiv in toate competițiile.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki a invins-o categoric pe ucraineanca Elina Svitolina, 6-2, 6-0, luni, la debutul lor in Grupa Roșie a Turneului Campioanelor de la Singapore. Caroline Wozniacki, locul 6 WTA cap de serie numarul șase, a câștigat dupa numai 59…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia face cercetari, in rem, pentru ucidere din culpa dar și pentru incalcarea de catre personalul aeronautic civil a indatoririlor de serviciu sau neindeplinirea lor, daca fapta e de natura sa puna in pericol siguranța zborului. De asemenea se pune problema…