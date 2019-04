Carlos Moedas i-a îndemnat pe cercetători să se implice mai mult în politică Comisarul european pentru Cerecetare, Știința și Inovare, Carlos Moedas, i-a indemnat, miercuri, la București, pe cercetatori sa se implice mai mult in politica și sa fie mai vizibili in ochii oamenilor, daca vor sa obțina finanțari mai mari, scrie Mediafax. „Am petrecut cinci ani, incercand sa explic importanța unei investiții mai mari in cercetare și inovare. Aceasta este o problema pe care o gasim in diferite țari europene, la diferite niveluri. Voi aveți 0,5% alocați (din buget – n.red.), iar alte țari 1%, care de asemenea este puțin. Cred ca este o problema politica, in multe țari,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

