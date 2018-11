Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Ghosn, președintele și CEO-ul Alianței Renault - Nissan - Mitsubishi, a fost arestat luni in Japonia pentru ca a raportat venituri mai mici decat in realitate in documentele oficiale Nissan și pentru ca a utilizat banii constructorului in interes personal. Cei de la Nissan au reacționat rapid…

- Franta va cauta sa mentina stabilitatea Renault si a aliantei cu Nissan, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron dupa ce fabricantul japonez a anunta demiterea presedintelui Carlos Ghosn in urma unor nereguli financiare, informeaza Reuters.

