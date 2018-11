Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto francez Renault intentioneaza sa-l numeasca pe directorul operational Thierry Bollore ca inlocuitor interimar al directorului general Carlos Ghosn, arestat luni la Tokyo pentru presupuse nereguli fiscale, a anuntat marti Dow Jones, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat marti ca este nevoie de o conducere interimara la Renault, apreciind ca presedintele director general Carlos Ghosn "nu mai este in masura sa conduca grupul", chiar daca a recunoscut ca pentru moment nu exista probe care sa il incrimineze,…

- Șoc în industria auto. Carlos Ghosn, director general al alianței ″Renault - Nissan - Mitsubishi″⁣, din care face parte și Dacia, a fost arestat la Tokyo pentru grave nereguli financiare. Acesta este banuit ca nu si-a declarat la Fisc toate veniturile. Dupa ce s-a…

- Presedintele director general al aliantei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a fost arestat la Tokyo, fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare. Japonezii de la Nissan il acuza ca si-a ascuns veniturile de fisc si propun demiterea lui. Actiunile Renault si Nissan au scazut…

- 'Parteneriatul dintre cele trei entitati nu va fi afectat de acest eveniment, in schimb vom colabora pentru a tine sub control posibilele confuzii', le-a declarat jurnalistilor Saikawa, dupa ce Carlos Ghosn a fost arestat luni la Tokyo. Ghosn conduce alianta dintre Nissan, Renault si Mitsubishi.…

- Presedintele director general al aliantei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a fost arestat luni la Tokyo, informeaza postul public de televiziune din Japonia (NHK), dupa ce anterior Ghosn a fost acuzat de nereguli de catre constructorul nipon Nissan Motor Co, informeaza AFP. "Parchetul…

- Presedintele constructorului auto japonez Nissan Motor Co. Ltd., Carlos Ghosn, urmeaza sa fie audiat luni de procurorii japonezi, pentru o presupusa incalcare a legislatiei in domeniul financiar, informeaza un articol publicat in cotidianul nipon Asahi Shimbun, preluat de AFP. Publicaţia menţionată,…

- Grupul industrial german Siemens a anuntat ca va renunta la aproximativ 2.900 de angajati in Germania, ca parte a unui program mai amplu de masuri destinat reducerii costurilor cu 500 de milioane de euro. Masurile sunt destinate sa sporeasca competitivitatea diviziilor Power & Gas (PG) si…